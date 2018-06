Tento úsmev asi zmizne, Kočner vymenil život v prepychu za malú celu: V base ho čaká tvrdý režim!

Na letnú dovolenku môže zabudnúť. Marián Kočner (55) má za sebou prvý deň vo vyšetrovacej väzbe v Justičnom paláci v Bratislave.

Ten sa stane na niekoľko týždňov, možno až mesiacov, jeho novým domovov. Nový Čas sa pozrel na to, ako budú vyzerať jeho bežné dni za mrežami.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kočnera obvinili zo zločinu falšovania cenných papierov, keď sa podľa prokuratúry snaží za asistencie Pavla Ruska (54) ošklbať televíziu Markíza o desiatky miliónov eur. Najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že musí byť izolovaný od spoločnosti, aby nepáchal ďalšiu závažnú ekonomickú trestnú činnosť, keďže Kočner lieta aj v ďalších miliónových obvineniach. Kočnera ubytovali v Justičnom paláci.

Okrem základnej výbavy má možnosť mať v izbe hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti týkajúce sa trestnej veci či korešpondenciu a hygienické potreby. „Obvinený môže na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájaný z vlastného zdroja,“ povedal Adrián Baláž zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Kočner si zároveň môže minimálne raz do týždňa zájsť do predajne, kde nájde potraviny a veci pre osobnú potrebu. No za mesiac nesmie v obchode minúť viac ako trojnásobok životného minima, čo je 615 eur. Jedinou náplasťou pre boháča je to, že môže používať vlastný odev, bielizeň a obuv.

Kočner zároveň môže zabudnúť na internet, má však možnosť predplatiť si dennú tlač, časopisy a knihy. „Obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám. „Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín,“ dodal Baláž.

Aké majetky si užíval

vila na Kolibe

vila v Bernolákove

luxusné byty v Bratislave

hotel na Donovaloch

Bentley

Na čom si Kočner v piatok pochutnal

Raňajky: tavený syr, hydinová saláma, chlieb, čaj

Obed: brokolicová polievka, kuracie rizoto, cviklový šalát

Večera: šošovicový prívarok, hydinová sekaná, pečivo

Ubytovanie zahŕňa

cela veľkosti 3,5 m2

lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou

stolička a stolík

umývadlo, rozhlas, osvetlenie, signalizačné privolávacie zariadenie

oddelené WC

uzamykateľná skrinka na osobné veci, odev a bielizeň

Rozvrh dňa

5.30 budíček

6.00 raňajky

7.00 vychádzky, športová a záujmová činnosť, TV

12.00 obed

13.00 vychádzky, športová a záujmová činnosť, TV

15.00 osobné voľno

17.00 večera

18.00 osobné voľno, sledovanie TV

21.30 večierka