Kočner ide do basy, Rusko zostáva na slobode: Veľavravný odkaz prokurátora po súde

Prišiel na Kočnera mráz. Najvyšší súd poslal pochybného podnikateľa Mariána Kočnera (55) do väzby.

Spolu s Pavlom Ruskom (54) sú obvinení zo zločinu falšovania zmeniek, ktorými podľa prokuratúry mali v pláne podojiť televíziu Markíza o desiatky miliónov eur. Kočner má podľa súdu toho na rováši za posledných minimálne desať rokov už toľko, že sú dôvody na jeho väzobné stíhanie, aby už nepokračoval v závažnej ekonomickej trestnej činnosti. Ruska poslal súd na slobodu. Tvrdí, že je len miminálna obava, že by sa ešte niečoho dopustil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podarená dvojica, ktorá sa pozná ešte z detských čias, prišla na súd v dobrej nálade. O ich osude rozhodovala trojica sudcov, ktorých mená neboli do poslednej chvíle známe. Jeden z pôvodných členov senátu Peter Paluda bol totiž na dovolenke, zatiaľ čo ďalší - Martin Pivovartsy dal námietku zo zaujatosti. Kočnera s Ruskom tak napokon riešili František Mozner, Martin Bargel a Alena Šišková. Prokurátor Ján Šanta, ktorý návrh na väzbu podal, bol stále presvedčený o tom, že patria za mreže.

V prípade Kočnera aj Ruska to v emotívnej reči odôvodnil tým, že mimoriadne dlho páchali závažnú ekonomickú trestnú činnosť a konali vysoko sofistikovane. Pri Kočnerovi mu vadilo aj to, že podľa neho marí vyšetrovanie tým, že odmieta ukázať originály zmeniek. Tie si ešte začiatkom mája zobral z bratislavského okresného súdu, ktorý v civilnom konaní overuje ich pravosť. „Marí vyšetrovanie, pretože si posudzovanie u znalca vymýšľa. Ak by zmenky totiž skúmal znalec, nemohol by mať problém povedať jeho meno orgánom činným v trestnom konaní,“ hovoril prokurátor.

Sudcovia sa radili dlhšie, ako vypočúvali obvinených. U Ruska napokon usúdili, že nie je dôvodná väzba. Sudca Mozner povedal, že Rusko je obvinený z 20 rokov starej objednávky vraždy. Obavy, že by opäť páchal trestnú činnosť sú malé a navyše od vlaňajška je pre prípad Volzovej monitorovaný elektronickým náramkom. Navyše najnovšie obvinenie Ruska pre kauzu útulku pre týrané ženy Maják bolo podľa súdu účelové.

No Kočner je pre sudcov, ale aj pre samotného Šantu, úplne iná káva. „Koná vysoko sofistikovane. Svoju ekonomickú trestnú činnosť stupňuje. Zmenkový delikt spáchal štyrmi útokmi v astronomickej sume 69 miliónov eur, ktorú česká a slovenská kriminalita ani nepozná. Som hlboko presvedčený, že ak nebude obmedzený na osobnej slobode, bude pokračovať v trestnej činnosti a mariť vyšetrovanie,“ vyhlásil Šanta. A súd mu dal za pravdu. „Trestná činnosť, pre ktorú je aktuálne Kočner dôvodne trestne stíhaný celkom v troch veciach mala byť páchaná vysoko sofistikovaným spôsobom v dlhšom časovom horizonte,“ skonštatoval predseda senátu Mozner. To už ku Kočnerovi prišli príslušníci justičnej stráže, nasadili mu náramky a roky nedotknuteľného podnikateľa odviedli. Kočner nevyslovil ani hlásku.

Rusko vyšiel zo súdu síce ako obvinený, ale nateraz slobodný človek. No aj ten mlčal. „Zvíťazila pravda, odvaha a slušnosť a je to odkaz pre slušných ľudí, že spravodlivosť existuje a na každého príde čas," komentoval prokurátor Šanta.

"Budeme komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sme preukázali nevinu môjho klienta. Predložili sme písomné dokumenty, ktoré vyvracajú určité predpoklady vyšetrovateľa," povedal advokát Ruska Marek Para. Obhajcovia Kočnera sa k veci nevyjadrili. Za falšovanie zmeniek obom hrozí až 20 rokov basy.