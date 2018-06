Veľká letná súťaž s Novým Časom začína už čoskoro: Hrajte o dovolenky za 50 000 eur!

Užite si leto vďaka Novému Času! Už v pondelok odštartuje v najčítanejšom denníku na Slovensku veľká dovolenková súťaž za 50 000 eur.

V hre je 24 luxusných rodinných pobytov v 5 tatranských hoteloch AquaCity Poprad a šancu získať jeden z nich má každý z čitateľov. Je to jednoduché. Stačí si od pondelka kupovať Nový Čas a zbierať kupóny. Každý týždeň vyžrebujeme troch z vás, ktorí si toto leto spolu s rodinou doprajú skvelý oddych. Nezabudnite, začíname už v pondelok!

Ak vám tento rok rodinný rozpočet nevydá na dovolenku, nezúfajte. Už od pondelka máte šancu zadarmo získať jeden zo šesťdňových rodinných pobytov pre 4 osoby s polpenziou v hodnote 2 000 eur v jednom z hotelov AquaCity Poprad, kde radi dovolenkujú aj slovenskí prominenti ako Dara, Braňo Deák či Igor Kmeťo. Princíp súťaže je jednoduchý.

V denníku Nový Čas už v pondelok nájdete prvý kupón, ktorý je potrebné vystrihnúť a po nazbieraní 5 kupónov stačí, ak ich vložíte do obálky a pošlete na nižšie uvedenú adresu. Hráme 8 týždňov a každý týždeň sa z rodinnej dovolenky budú tešiť 3 z vás. Súťažíme o 3 pobyty vždy v inom hoteli. Ale to nie je všetko! Zo všetkých zaslaných obálok nakoniec vyžrebujeme 100 celodenných vstupeniek pre 2 osoby do vodného sveta AquaCity Poprad v celkovej hodnote 4 400 eur.

Ako na to?

1. Od 2. 7. 2018 do 26. 8.2018 bude v denníkuNový Čas od pondelka do piatka uvedený kupón. V sobotu a v Novom Čase Nedeľa nájdete uverejnené žolíky, ktoré poslúžia v prípade, že sa vám počas týždňa nepodarilo nazbierať 5 kupónov.

2. Kupón vystrihnite a odložte. Na zapojenie sa dosúťaže je potrebné nazbierať 5 kupónov.

3. Kupóny vložte doobálky alebo naleptena korešpondenčný lístok. Nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje (meno, adresa, telefónne číslo).

4. Obálku/koreš-pondenčný lístokpošlite do nasledujúcej stredy na adresu Dovolenka, P. O. Box 38, 828 51 Bratislava 24.

Kedy žrebujeme

Každý týždeň vyžrebujeme 3 výhercov. Na to, aby ste do žrebovania boli zaradení, je potrebné, aby ste obálku poslali najneskôr dva dni pred dátumom žrebovania!

16. 7. 2018 , 13. 8. 2018

23. 7. 2018 , 20. 8. 2018

30. 7. 2018 , 27. 8. 2018

6. 8. 2018 , 3. 9. 2018

Kde máte šancu dovolenkovať?

6 x pobyt Hotel Mountain View****

6x pobyt Hotel Seasons***

6x pobyt Hotel Horizont Resort****

3x pobyt Hotel Riverside ***

3x pobyt Hotel Hills****

Pozor: Na záver súťaže vyžrebujeme zo všetkých obálok a korešpondenčných lístkov 100 výhercov, ktorí získajú celodennú vstupenku pre 2 osoby do vodného sveta AquaCity Poprad.