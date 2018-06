Párty na chate sa zmenila na horor: Spôsobil Lenke († 24) smrteľné zranenie jej priateľ?!

Veselá párty sa v okamihu zmenila na horor. Za zatiaľ presne nezistených okolností vyhasol uplynulý týždeň život Lenky († 24) na chate v Pliešovciach (okr. Zvolen).

Pred týždňom v sobotu tam päť minút pred treťou hodinou ráno privolali záchranku, pretože Lenka mala ťažké poranenie hlavy, bola v bezvedomí a krvácala do mozgu. Krásna blondínka bola na chate s partiou a so svojím priateľom Jarom. Následkom zranenia napriek obrovskej snahe lekárov podľahla.

Nad tým, čo sa odohralo na pliešovskej chate uplynulý týždeň počas víkendu, zostáva visieť veľký otáznik. „Môžem potvrdiť, že sme na základe výzvy na tiesňovej linke 155, ktorú sme dostali o 02.55 hod. vyslali záchranárov k žene s poruchou vedomia. Záchranári ju oživovali a transportovali do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla pre Nový Čas Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej

služby.

Bitka na chate?