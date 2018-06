Zlé správy pre jojkárku Stanislavu Pavolovú po bitke v bare: Obvinená z ublíženia na zdraví!

Výrazný posun vo vyšetrovaní! Moderátorka Stanislava Pavolová (37) mala byť koncom minulého roka účastníčkou krvavého incidentu v nočnom bare, ktorý vyvrcholil zašívaním hlbokých tržných rán na tvári Marka (28) z Banskej Bystrice.

Polícia sa touto surovou bitkou intenzívne zaoberá už niekoľko mesiacov. Podľa informácií Nového Času bolo už voči Pavolovej vznesené obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin výtržníctva. Samotná jojkárka sa však k tomuto závažnému faktu postavila svojsky.

Pavolová čelí podľa informácií Nového Času veľmi vážnemu obvineniu, ktoré môže jej život obrátiť naruby. „Tridsaťsedemročnej žene S. P. bolo vznesené obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin výtržníctva. Vyšetrovanie aj naďalej prebieha,“ povedala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. K brutálnemu útoku došlo v noci z 29. na 30. septembra 2017.

Marek vtedy Novému Času opísal, čo sa v osudnú noc stalo. „Pavolová sa drzo usadila v boxe, kde som sedel s priateľkou a odmietala odísť. Zrazu sa zahnala celou silou a udrela ma do hlavy sklenenou fľašou. Okamžite ma zaliala krv. Vyšiel som po schodoch von pred bar, kde som sa zohol. Nič som nevidel a zrazu som zacítil kopanec na bruchu, ktorý mi vyrazil dych. Bola to znova Pavolová. V nemocnici mi zašili rany, ktoré boli hlboké. Chýbalo len pár milimetrov a prišiel by som o oko.“ Na moderátorku preto podal trestné oznámenie a rovnako tak urobila aj jojkárka, ktorá za obeť označila seba s tým, že pre utŕžené zranenia putovala na péenku.

Krátko nato však Nový Čas Pavolovú zastihol na bratislavskej Kolibe pred jej domovskou televíziou, kde až do osudného incidentu moderovala reláciu Top Star. Po tom, čo Nový Čas informoval o brutálnej bitke, ktorá nemá obdoby, sa však z obrazu musela stiahnuť. A tento stav podľa správ z Koliby trvá doteraz. „S moderátorkou Stankou Pavolovou naďalej na relácii Top Star nespolupracujeme,“ vyjadrila sa hovorkyňa televízie JOJ Lucia Kulihová.

Advokáti mlčia

Nový Čas oslovil aj Pavolovú, do uzávierky však nereagovala. Stanovisko poskytol jej advokát. „Žiadne takéto rozhodnutie klientke doposiaľ nebolo doručené, čiže nateraz sa nemám k čomu vyjadriť. V momente, keď takéto rozhodnutie bude doručené, tak sa, samozrejme, k veci vyjadríme,“ uviedol Adrián Kucek.

Opatrný vo vyjadreniach je aj samotný Marek. „Vzhľadom na povahu veci a štádium trestného konania sa naša strana k otázkam súvisiacim s jeho priebehom vyjadrovať nebude,“ reagoval jeho advokát Peter Petrík. Isté však je, že s podobnou verziou o Pavolovej agresívnom správaní prišla minulý rok aj Martina, ktorá tvrdí, že ju jojkárka napadla v bare v Hliníku nad Hronom, kde sa jej ostrými nechtami zaryla do krku. Pavolová sa vtedy bránila a obvinenia odmietla.