Mladá žena viní samu seba z toho, že dostala rakovinu: Varovanie, ktoré by si mal prečítať každý!

Mladá mamička Leeanne Prentise (30) zo škótskeho Glasgowa doplatila na svoj zvyk zdravím.

Milovníčka dobronzova opálenej pokožky sa roky slnila tak, že si telo natierala opaľovacím olejom s betakaroténom, no bez ochranného faktora. Okrem toho tiež navštevovala soláriá. Po jednom z dní, ktoré tiež strávila vyhrievaním sa na slnku, sestrička v zubnej ambulancii spozornela. Jedno z jej znamienok na nohe zvláštne zmenilo farbu. Bohužiaľ, vyšetrenia ukázali, že má rakovinu kože a potrebuje operáciu.

,,Moja závislosť na opaľovaní ma mohla zabiť,“ cituje Leeanne portál denníka The Sun. ,,Na dovolenky som chodila na slnečné miesta ako sú Magaluf či Ibiza. Túžila som byť tou, ktorá bude mať pri bazéne najtmavšiu pokožku. Opaľovať som sa začala hneď po raňajkách a zliezla zo slnka až o siedmej večer,“ rozpráva. ,,Keď som cítila, že mi pokožka redne alebo že by som mala ísť do tieňa, ignorovala som to. Nemôžem uveriť, aká hlúpa a nezodpovedná som bola,“ krúti dnes mladá mamička hlavou. ,,Myšlienka, že by som nevidela svojho syna Ria (3) vyrastať, mi zlomila srdce.“ Leeanne podstúpila hodinovú operáciu v lokálnej anestézii. Znamienko z nohy jej odoperovali a ostala jej sedemcentimetrová jazva.

Mladej žene našťastie všetko dobre dopadlo, čo doktori pripisujú tomu, že si zmenu znamienka všimla skoro. Ešte rok po zákroku chodila na pravidelné kontroly, no rakovina sa nevrátila. Dnes chce Leeanne varovať všetkých, aby neopakovali jej chyby. ,,Teraz používam minimálne faktor 30, niekedy aj 50,“ hovorí poučená žena, ktorá pred slnečným žiarením pozorne chráni aj synčeka. ,,Ak si niekto myslí, že byť opálený je to najpodstatnejšie, odkazujem mu, že najpodstatnejšie je byť živý.“