Mladá matka trpela každodenne dlhé dva roky: Náhla nehoda jej zachránila život

Nehoda jej zmenila život! Lauren paradoxne zachránila život.

Britka Lauren Neville (30) trpela dva roky zmenami nálad, bojovala každodenne s depresiou a so záchvatmi. Matka dvoch detí vyhľadala lekársku pomoc, no v nemocnici ju odbili s tým, že za tým budú hormóny. „Cítila som sa extrémne frustrujúco a nahnevaná. Povedali mi, že mám emocionálnu traumu a depresiu,“ cituje The Sun Britku.

Všetko sa zvrtlo v januári, kedy Lauren narazila s autom do stromu. Lekári jej vtedy spravili vyšetrenia chrbta, aby zistili, či nedošlo k zraneniam. Lauren sa zároveň posťažovala, že máva záchvaty. Vtedy sestra povedala, že za tým môže byť niečo vážne. Rozhodli sa poslať ju k neurológovi a na špeciálne vyšetrenia. Vďaka tomu sa podarilo zistiť, že Lauren má na mozgu 5-centimetrový nádor neďaleko jej pravého oka.

Matku poslali na operáciu, chirurgom sa podarilo vybrať 80 percent tumoru. Lauren teraz čaká na výsledky testov. Na základe toho sa lekári rozhodnú, akú liečbu chemoterapiou a rádioterapiou žene nasadia.