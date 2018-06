Rytmus zverejnil vyznanie Jasmine, jedna vec však bije do očí: Toto Daru zabolí!

Sedem rokov krásneho vzťahu, ktorému prialo celé Česko a Slovensko, zatienila nová láska.

Moderátorka Jasmina Alagič oslavuje narodeniny, reper Rytmus napísal svojej novej priateľke zamilované blahoželanie. Z krásky je však taký unesený, že mu vôbec neprekáža, že jednou vetou zhodil celý vzťah s bývalou partnerkou Darou Rolins.

,,Toto moje dievčatko fajnové dnes oslavuje 29 rôčkov. To, kedy a kde sme sa stretli prvýkrát a ako to začalo, si necháme pre seba. Bolo to to najsilnejšie, čo som v živote zažil, a behom minúty som cítil, že si <3. Všetko najlepšie ljubav (v preklade láska, pozn. red.),“ napísal reper na Instagram a pridal hashtag #zamilovanyrytmus.

Cit, ktorý má k Jasmine, verejne označil za najsilnejší, aký kedy zažil. Je teda pravdepodobné, že sa tieto slová doktnú jeho bývalky Dary, s ktorou tvoril harmonický pár dlhé roky. Rozchod ohlásili koncom marca, o dva mesiace neskôr sa už Rytmus oficiálne hlásil k výrazne mladšej Jasmine.