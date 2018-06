Rozzúrená žena vrieskala v lietadle po cestujúcich: Video nepríčetnej pasažierky zdieľajú tisíce ľudí

Pasažierku nedokázal nikto na palube upokojiť.

Obyčajná cesta lietadlom sa pre cestujúcich veľmi rýchlo zmenila na hotovú nočnú moru. Na palube lietadla spoločnosti Spirit Airlines sa rozpútalo peklo po tom, čo pasažierom oznámili, že let z Houstonu do Menneapolisu bude musieť zmeniť kurz kvôli zdravotným problémom jedného z cestujúcich.

Vtedy začala istá žena, ktorá zrejme trpela psychickými problémami, kričať a nadávať: "Dostaňte ma z tohto lietadla! Ak sa ku mne budete správať zle, uvidíte ma poriadne naštvanú. Uvidíte." Celé video zúrivej ženy sa okamžite začalo zdieľať po sociálnych sieťach.

Vo videu je vidieť ako sa ju jeden z pasažierov snaží upokojiť, no tým sa jej hnev len zväčšil. "Choď do pekla! Chceš vedieť, čo to je? Bola som tam! Chceš vedieť, čo sa stalo mojej rodine?" pokračovala žena.

Podľa informácií denníka The Sun ju z lietadla eskortovala letisková polícia. Hovorca aeroliniek sa k celému incidentu vyjadril takto: "Let z Houstonu musel núdzovo pristáť v Rochesteri."

"Na zemi začala jedna z cestujúcich zúriť a pomáhať museli policajné zložky. Cestujúcim sa ospravedlňujeme, no bezpečnosť je u nás prvoradá," uzavrel hovorca.