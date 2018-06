Soňa Müllerová spôsobila chaos na letisku v Turecku: TÝMTO rozzúrila celé lietadlo!

Nikto nechápal, čo sa deje! Moderátorka Soňa Müllerová (56) sa so svojím priateľom Jaroslavom (60) vybrala na dovolenku do tureckej Antalye. V známom letovisku sa však postarala o poriadny problém, ktorý zavaril nielen pilotovi lietadla a leteckej spoločnosti, ale aj všetkým cestujúcim, ktorí od zlosti zatínali zuby.

O nepríjemnú príhodu sa podelila čitateľka Nového Času, ktorá s dvojicou tiež cestovala a na záver dovolenky má trpké spomienky. Ako tento trapas vysvetlila samotná moderátorka?

Dovolenka Sone Müllerovej a jej priateľa bola nezabudnuteľná nielen pre nich, ale najmä pre ich spolucestujúcich. Dvojica pred niekoľkými dňami odcestovala do tureckej Antalye. Prominentná účastníčka zájazdu pútala pozornosť tmavými okuliarmi a klobúkom. Skutočným stredobodom pozornosti sa však stala najmä v posledný deň, keď sa mala spolu s ostatnými vrátiť do Bratislavy.

„Všetci sme už sedeli v lietadle a čakalo sa už len na Müllerovú a jej priateľa. Niekoľkokrát vyhlasovali ich mená, no ani po trištvrte hodine neprišli. Ich batožinu teda z lietadla vybrali a odleteli sme bez nich,“ opísala adrenalínovú situáciu čitateľka Nového Času. Všetci účastníci zájazdu tak nemohli robiť iné, len čakať, kedy sa ich lietadlo konečne odlepí od zeme. Nervozita, neistota a spravodlivý hnev na palube sa dali krájať. „Ostatní pasažieri v lietadle boli celkom nahnevaní, pretože čakať takmer hodinu bolo veľmi unavujúce, keďže sme leteli neskoro v noci. Do Bratislavy sme doleteli približne s trištvrtehodinovým meškaním,“ uzavrela rozhorčená čitateľka.

Osudný omyl

Samotná moderátorka sa tiež ocitla v poriadnej šlamastike a celá záležitosť ju mrzí. „Je mi to veľmi ľúto, že meškali kvôli nám, ale my sme o tom vôbec nevedeli. V ten večer vraj išli dve lietadlá po sebe do Bratislavy, a až keď sme sedeli v lietadle, tak pre nás prišla posádka, že sedíme v tom druhom lietadle, a kým sa to doriešilo, tak už lietadlo, ktorým sme mali letieť, odletelo,“ vysvetlila spôsobený chaos Müllerová, ktorá musela hlboko v noci riešiť, ako sa s priateľom dopravia na Slovensko.

„Všetci na letisku boli k nám milí a ústretoví a musíme poďakovať cestovke, ktorá po polnoci hľadala riešenie a my sme mohli nadránom odletieť domov,“ napísala o svojom šťastí v nešťastí tvár Dámskeho klubu, ktorá tak neplánovane predĺžila dovolenku sebe aj ostatným. Podľa informácií Nového Času k takýmto omylom niekedy dochádza na letiskách, z ktorých v jeden deň odlieta do tej istej destinácie niekoľko lietadiel a zlyhá ľudský faktor, či už na strane cestujúcich alebo personálu na letisku.