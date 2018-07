Z pohľadu na raňajky z letiska Luton vám príde zle: Za viac ako 6 eur dostanete takúto nechutnosť

Ľudia pri pohľade na tieto raňajky nevychádzajú z údivu.

Britský cestovateľ, ktorý na sociálnej sieti Reddit vystupuje pod prezývkou M1BG, pridal fotku z fastfoodovej siete Friska na veľkom londýnskom letisku Luton.

Na raňajky si chcel dať vajíčka a toasty, no namiesto zdravého občerstvenia dostal tri takmer surové vajcia a dve polovičky suchého chleba hodené do papierovej krabice.

Otvoriť galériu Namiesto chutných raňajok dostal toto. Zdroj: Reddit/ M1BG

K fotografii napísal: "Dúfal som vo väčšiu snahu za viac ako 6 eurové vajíčka a toasty." Ľudia pod jeho príspevkom začali okamžite reagovať a z fotky jedla boli úplne rozčarovaní.

"Prečo tri vajíčka a len dva toasty? Ani matematika tu nesedí. Najhoršie raňajky v živote," píše sa v jednom z komentárov. Ďalší sa pozastavovali nad slovom toast, pretože to nie je nič iné ako suchý chlieb.

Spoluzakladateľ spoločnosti Friska sa pre denník The Sun vyjadril: "Úplne chápem, prečo bol dotyčný sklamaný z pohľadu na vajíčka a toast. Nevyzerajú, ako by mali, no som v kontakte s vedúcim prevádzky, aby bola prezentácia jedál v budúcnosti čo najlepšia."