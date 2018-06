Lakatošová zverejnila fotku z dovolenky, odborník dvíha varovný prst: Synček v nebezpečenstve!

V ohrození života! Bývalá československá miss Silvia Lakatošová (44) je na dovolenke, kam sa vybrala aj v spoločnosti svojich detí - syna Christiana (12) a dcérky Valentíny (4). Chlapec sa však ocitol vo veľkom nebezpečenstve, keď v jeho sieti uviazla jedna z najjedovatejších rýb!

Lakatošová si už užíva slnečné lúče, keď sa aj s deťmi vybrali k moru. Chvíľkami s najbližšími sa bývalá misska pochválila aj na internete, kde je vidno, že si dovolenku užívajú. Uvoľnené fotografie však odokryli oveľa viac, keď prišlo na snímku Silviinho syna s jeho rybacím úlovkom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ryba, ktorú Christian lapil, je totiž nebezpečná. Ide o štvorzubca, ktorý je jedovatý nielen pri konzumácii, ale aj pri kontakte. Odborník preto zdvíha varovný prst, lebo podľa neho sa chlapec ocitol v ohrození. „Odporučil by som predbežnú opatrnosť. Tieto ryby sú nebezpečné, a to nielen na tanieri,“ prezradil nám Petr Ráb z Akadémie vied Českej republiky. Nový Čas sa preto s otázkami obrátil aj na Lakatošovú, no tá si veľké vrásky nerobila. „Vedeli sme o akú rybu ide, preto sa s ňou fotil. Christian sa v rybách a zvieratách celkom dobre vyzná, je opatrný. Chcel by byť zverolekár,“ vysvetlila.

Riskantný balón

Karol Michalka, ichtyológ

- Štvorzubce patria do čeľade štvorzubcovité a je ich niekoľko rodov. Druh rodu Tetraodon, ktorý je na obrázku, nafukuje svoje telo, ale na rozdiel od príbuznej čeľade Diodontidae nemá ostne. Mäso má jedovaté. Pri obrane môžu človeka poraniť.