Markíze sa komplikujú prípravy na ďalšiu sériu šou Tvoja tvár: Bude chýbať kľúčová osoba?!

Čierny scenár pre Markízu! V Záhorskej Bystrici chystajú štvrtú sériu spevácko-imitačnej šou Tvoja tvár znie povedome.

Tú mal doteraz vždy pod palcom obľúbený moderátor Martin Pyco Rausch (40), ktorý je zárukou profesionality a vtipu. Časy sa však menia! Nad účasťou ostrieľaného bruneta, ktorého v minulosti potrápili zdravotné problémy s chrbticou, totiž tentoraz visí veľký otáznik. Dokonca nie je vylúčené, že televízii budú musieť namiesto neho narýchlo hľadať náhradu. Kto z oslovených hviezd už podpísal zmluvu a kto zo známych tvárí sa projektu otočil chrbtom?

Prípravy na novú sériu šou Tvoja tvár znie povedome sú v plnom prúde. A hoci kompetentní už nosia v hlave mená ľudí, ktorých by radi videli hopsať a spievať v prestrojení za nejakú svetoznámu hviezdu, tak realita je trochu odlišná. Lov na účinkujúcich totiž ešte nie je pred blížiacim sa nakrúcaním uzatvorený a na zoznam potvrdených tvárí sa dokonca nedostal ani moderátor Martin Pyco Rausch. „Martin zatiaľ nemá zmluvu, má rôzne ponuky aj odinakiaľ. Je to znervózňujúca situácia, pretože iného na jeho pozícii si veľmi nevedia predstaviť. Všetci veria, že sa s ním nakoniec dohodnú,“ tvrdí zdroj Nového Času.

Televízia podľa našich informácií už v minulosti skúšala navrhnúť Pycovi zmenu, aby si vyskúšal rolu účinkujúceho. Tomu však bránia jeho zdravotné problémy. „Platničky mi praskli a vytiekli. Stalo sa to pred tromi rokmi, keď som fotografoval jedlo do mojej druhej knihy. Cvičiť musím stále,“ zdôveril sa nám vlani, keď so zaťatými zubami moderoval šou Let´s Dance.

Dá teraz stopku rovnako veľkému projektu? „Na tieto otázky vám v súčasnosti môže odpovedať len televízia,“ odbil nás minulý piatok Martin. Zahmlieva aj Markíza. „Ohľadom moderátora alebo moderátorky šou Tvoja tvár znie povedome budeme informovať, keď to bude aktuálne,“ uviedla PR manažérka Lenka Horáková.

Evelyn zlanárili

Záhorskej Bystrici sa podarilo upísať si aspoň komičku, ktorá kilogramy i dušu nechávala v Let´s Dance. Zožala vďaka tomu úspech a ten sa do šou hodí. „Môžeme potvrdiť, že Evelyn bude súčasťou šou. Oslovený bol aj spevák Adam Ďurica,“ priznala Horáková. „Idem do toho s rešpektom, nakoľko som nikdy nespievala, preto je to pre mňa ďalšia výzva. Opäť o kus prekročím svoju komfortnú zónu a sama som zvedavá, ako to dopadne,“ teší sa Evelyn.

Podľa našich informácií je v rokovaní herečka Nela Pocisková, moderátor Martin Nikodým či moderátorka Jasmina Alagič. „Obráťte sa, prosím, na PR oddelenie Markízy,“ odkázali nám všetci svorne. V hľadáčiku mali herečku Janu Hubinskú. „Musela som to odmietnuť, snáď to vyjde o rok. Cestujem do Kanady,“ spomenula. S ťažkým srdcom povedala nie aj muzikálová diva Sisa Lelkes Sklovska. „Riešim si zdravie. A ak nemôžem ísť na 300 %, tak to radšej nabudúce,“ zasmiala sa.

Kto každý dostal pozvánku

Eva Evelyn Kramerová (28), komička - Potvrdené

Adam Ďurica (30), spevák - V rokovaní

Martin Nikodým (47), moderátor - V rokovaní

Nela Pocisková (28), herečka - V rokovaní

Jasmina Alagič (28), moderátorka - V rokovaní

Miko Hladký (45), spevák - V rokovaní

Sisa Lelkes Sklovska (52), speváčka - Odmietla

Jana Hubinská (54), herečka - Odmietla