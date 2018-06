Sklovska podstúpila zákrok, na ktorý sa odhodlávala roky: Z vystúpenia v Ríme šla rovno na plastiku!

Pracovný výlet zakončila na nemocničnom lôžku! Speváčka Sisa Lelkes Sklovska (52) sa zotavuje z dvojnásobnej operácie nôh.

Kroky známej muzikálovej divy totiž len pár hodín po minulotýždňovom návrate z Ríma, kde koncertovala, viedli do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Tam si ju vzali do rúk špičkoví ortopédi. Sklovskej chodidlá po plastike teraz budú niekoľko týždňov ukryté v sadre.

Spevácka diva Sklovska má za sebou zákrok, na ktorý sa odhodlávala niekoľko rokov. „Diagnostikovali mi haluxy, ktoré mi tlačili na klenbu nôh, ale nechcela som si dať sekať kosti. Existuje však metóda takzvanej plastiky nôh, ktorú som podstúpila,“ priznala Novému Času muzikálová stálica, ktorá pravidelne poskakuje na pódiu v topánkach na vysokých opätkoch. Umelkyňa zákrok absolvovala minulý týždeň a priznáva, že to bolo aj z estetického hľadiska. „Vo štvrtok nadránom som sa vrátila z Ríma, kde som za prítomnosti pána kardinála Jozefa Tomka koncertovala v Bazilike svätej Praxedy. A poobede ma už prijali na predoperačné vyšetrenia v Bystrici,“ uviedla Sisa.

Pod nôž si ľahla v piatok. „Nebolo to v úplnej anestézii pre moje hlasivky. Tím pod vedením primára ortopédie Mariána Hlaváča mi urobil plastiku obidvoch nôh. Je to úžasné,“ srší spokojnosťou Sklovska, ktorá nabáda aj ostatných pacientov, aby sa zákroku nebáli. „Sadru budem mať do polovice júla,“ dodala speváčka. Tej už je doma pridlho a čas strávený za múrmi svojej vily si kráti prípravami na pripravovaný muzikál Mária Terézia s manželom Jurajom Lelkesom či v spoločnosti svojich mačacích priateliek.

Potrápili ju kĺby

Sklovsku potrápili problémy s končatinami už v minulosti. Bolesti pociťovala pri chodení po schodoch, a preto jej v priebehu dvoch rokov museli vymeniť oba bedrové kĺby. Tie sa pre nekrózu opotrebúvali rýchlejšie ako obvykle. Sisu preto vlani vo februári operovali na klinike vo Viedni.

Kosť sa obrusuje

Tomáš Jakubík, ortopéd

- Záleží od toho, v akom stave deformita je. Ak ide o začiatočné štádium, nie je nutné kosť sekať, ak je v pokročilom, je pravdepodobné, že sa deformita vráti. Potom je nutné spraviť zmenu na kostiach. Zvykne sa robiť minirez do pol centimetra, alebo väčší. Obrusuje sa kosť a niekedy sa vkladali titánové platničky.