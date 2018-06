Operný spevák Malachovský po akútnej operácii: Trpel dva mesiace!

Už si môže vydýchnuť! Známy operný spevák Martin Malachovský (50) bojoval s vážnymi zdravotnými problémami dlhé týždne.

Po ťažkostiach s tráviacim traktom bol prinútený vyhľadať lekára. Ako sa Novému Času v utorok podarilo zistiť, ten vyniesol ortieľ - žlčníkové kamene. Malachovský momentálne načerpáva silu za bránami nemocnice, no na zákrok čakal dva mesiace.

Malachovský je od pondelka hospitalizovaný v Nemocnici Ružinov v Bratislave. O jeho diagnóze prehovorila manželka. „Manžel podstúpil operáciu žlčníka, mal kamene, ktoré ho začali trápiť. Našťastie išlo o laparoskopickú operáciu, a tak bude o pár dní v plnej kondícii,“ povedala moderátorka Iveta Malachovská.

Podľa informácií Nového Času trápili zdravotné problémy známeho umelca už hodnú chvíľu, a preto musel navštíviť odborníkov. „Mal ťažkosti, nešlo o typickú koliku, ale tráviace problémy. Po vyšetrení mu ultrazvuk odhalil kamene v žlčníku. Okamžite to riešili a odporučili zákrok,“ prezradil zdroj z blízkosti rodiny a dodal: „Vyšetrenie podstúpil pred dvomi mesiacmi. Mal ale pracovné povinnosti, tak musela operácia počkať.“

Vyzerá to tak, že známy umelec sa musel do termínu operácie popasovať s nepríjemnými ťažkosťami.Niekedy termín prispôsobia práci, dovolenke. Dovtedy sú na diéte aj na liekoch. Ak by mal pacient veľké bolesti, alebo príde ku komplikácii, riešenie je akútne,“ vysvetlil gastroenterológ Miloš Bubán.