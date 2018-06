Francúzska polícia zasiahla: Z areálu univerzity deložovali skupinu ilegálnych imigrantov

Francúzske bezpečnostné zložky zasiahli v utorok v jednej z budov v areáli univerzity Paris-VIII na parížskom predmestí Saint-Denis, ktorej časť už šesť mesiacov okupujú ilegálni prisťahovalci. Migranti mali podporu časti študentov.

Na ich obranu sa v utorok ráno zišlo asi 70 ľudí, ktorí okolo skupiny približne 30 migrantov vytvorili živú reťaz a bránili ich tak pred vysťahovaním príslušníkmi jednotiek CRS. Polícia proti týmto demonštrantom použila slzotvorný plyn. Migranti sa následne podriadili rozkazu na svoje vysťahovanie z budovy univerzity a nastúpili do autobusov, ktoré ich previezli na parížske predmestie Raincy, kde absolvujú pohovor s príslušnými úradníkmi.

Táto skupina migrantov žila v kampuse, v ktorom je ubytovaných asi 22.000 študentov, od 30. januára. Vedenie univerzity s ich prítomnosťou súhlasilo pod podmienkou, že areál opustia do 17. júna. Ak by tak neurobili, univerzita by povolala políciu, čo sa napokon aj stalo.

V skupine migrantov sú prevažne mladí muži, väčšinou zo západnej Afriky, ale aj z Eritrey a Sudánu. Univerzita predložila prefektúre departementu Seine-Saint-Denis zoznam s menami 133 osôb, ktorých pobyt vo Francúzsku by mal byť po preskúmaní ich situácie legalizovaný. Časť z nich je aj v skupine, ktorá bola v utorok deložovaná z univerzity. Prisťahovalci žiadajú, aby im francúzske úrady ako skupine legalizovali ich pobyt v krajine. Táto požiadavka bola však zamietnutá.