Revolučná zmena v Saudskej Arábii: Ženám zrušili zákaz šoférovania, hneď o polnoci vyrazili na cesty

Saudská Arábia ako posledná krajina na svete dovolila ženám sadnúť si za volant. Od nedele môžu šoférovať osobné i nákladné automobily a motocykle.

Vodičky zobrali cesty útokom už niekoľko minút po polnoci. Saudská Arábia bola jedinou krajinou, kde podobný zákaz platil. Zákaz šoférovania automobilov Arabkám aj ich rodinám komplikoval život. Kvôli nákupom alebo doprave do práce museli najímať pre ženy šoférov, čo stálo nemalé peniaze. O zrušenie zákazu dlhodobo usilovali ľudskoprávne organizácie i aktivistky, ktoré za šoférovanie skončili vo väzení alebo s pokutami.

„Je to naše právo a nakoniec sa nám to podarilo, je to len otázka času, kedy si na to spoločnosť zvykne,“ povedala Samira al-Ghamdi (47), psychologicka z Džiddy, ktorej sa ako jednej z mála podarilo získať vodičské oprávnenie ešte pred skončením zákazu.

Monarchia ležiaca na mori čierneho zlata zaviedla od nástupu nového korunného princa Muhammada bin Salmána (32) množstvo ekonomických reforiem s cieľom vymaniť saudskoarabskú ekonomiku zo závislosti od ropy, zmodernizovať zastaranú spoločnosť a „vrátiť krajinu k umiernenej forme islamu“. Opatreniami chcú tiež zlepšiť obraz krajiny v zahraničí a prilákať zahraničných investorov.

Uvoľnenie pomerov umožnilo verejnosti v Saudskej Arábii prvýkrát po 35 rokoch zájsť na film do kina. V nasledujúcich desiatich rokoch plánujú preinvestovať 64 miliárd dolárov do kultúry a zábavy. Chcú postaviť kiná a operu a plánujú aj koncerty zahraničných umelcov zo Západu.

Tamojšie ženy už môžu aj voliť a kandidovať vo voľbách či zúčastňovať sa športových akcií, hoci len v oddelenej sekcii alebo v zónach pre rodiny. Môžu tiež slúžiť v armáde. Predstaviteľky nežnejšieho pohlavia v ultrakonzervatívnej monarchii stále nesmú pracovať, cestovať alebo sa vydať bez súhlasu mužského opatrovníka, ktorým môžu byť otec, brat alebo manžel.

