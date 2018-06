Rebríček zoradil 163 krajín sveta podľa bezpečnosti: Slovensko na lichotivom mieste, Česko exceluje

Najlepším miestom na život z pohľadu bezpečnosti je jednoznačne Európa. Vyplýva to z nového rebríčka Global peace index, ktorý zostavujú experti na bezpečnosť a porovnávajú 163 krajín sveta.

Pozitívom je, že Slovensko sa podľa týchto kritérií objavilo na slušnom 22. mieste, pričom oproti minulému roku sa naša pozícia zlepšila o tri priečky. Čo za to môže?

Európa sa stala najbezpečnejším miestom na svete už desiatykrát po sebe. V top 50 krajín je polovica štátov starého kontinentu. Napriek tomu je oproti minulému roku badať zhoršenie situácie. „Dôvodom je politická nestabilita, dosah terorizmu aj vnímanie kriminality zo strany ľudí. Svet je menej bezpečný teraz ako bol za posledných desať rokov,“ uvádza sa v štúdii. Slovensko je pritom medzi tými, kde sa paradoxne situácia medziročne najviac zlepšila. Autori vysvetľujú, že krajina nie je ohrozená terorizmom, má dobré vzťahy so susediacimi štátmi a máme vysoko kontrolovaný prístup k zbraniam.

Austrálsky podnikateľ a filantrop Steve Killelea, ktorý rebríček zaštítil, upozorňuje na rastúci počet utečencov. Tých je v súčasnosti 1 % celkovej svetovej populácie, čo je najviac v modernej histórii. „Utečenci by sami o sebe mohli vytvoriť jeden z najväčších svetových národov,“ dodal Killelea. Zlou správou podľa neho je, že väčšina štátov si v hodnotení bezpečnosti pohoršila. Z našich susedov sú na tom lepšie Česi, ktorí skončili na siedmej priečke. Lepšie umiestnenie nezískali pre vysoký počet väznených osôb či pokračujúce zapojenie Česka v zahraničných konfliktoch, ako aj zvýšenie exportu zbraní. Experti sa zamerali aj na to, že vzťah medzi úrovňou bezpečnosti a mierou hospodárskeho rozvoja sa prejavuje na bohatstve štátov. Jasne sa ukázalo, že v bezpečnejších krajinách je rast HDP vyšší. Zistili tiež, že pokiaľ krajina hospodársky napreduje, neexistuje také množstvo dôvodov na zhoršovanie bezpečnostnej situácie.

Ťažkosti v Afrike a na Blízkom východe

Na konci rebríčka skončila už piatykrát po sebe Sýria, kde dlhodobo zúri vojna a spolu s Afganistanom či Južným Sudánom odtiaľ pochádza najviac migrantov, ktorí sa strachujú o svoju bezpečnosť. Najviac sa prepadol Katar pre zhoršenie vzťahov so svojimi susedmi. Tí začali krajinu blokovať po tom, čo údajne začala podporovať teroristov. Až o 32 miest sa pre pokračujúce napätie vnútri štátu prepadlo africké Togo. Naopak, o 35 miest si vďaka zlepšeniu vzťahov so susedmi, najmä so Senegalom, polepšila Gambia. Štúdia hovorí aj o tom, že počet vojnových obetí každý rok rastie, pričom tento rok je najhorším rokom za poslednú dekádu.