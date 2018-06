Žena chcela priateľa prekvapiť dovolenkou, Ryanair zrušil let: Z náhrady, ktorú im ponúkli, zastáva rozum!

Takéto nepríjemné prekvapenie nečakala.

Reč je o Mairead Sweeney, žene, ktorá chcela svojho priateľa na jeho narodeniny potešiť dovolenkou. Vysnívanou destináciou Christophera malo byť hlavné mesto Portugalska - Lisabon. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa jej malé tajomstvo na Chrisovu okrúlu tridsiatku podarí udržať v tajnosti a že všetko vyjde na 100%. Opak bol však pravdou!

Spoločnosť Ryanair, cez ktorú Mairead letenky kupovala, pripravila pre mladú ženu nepríjemné prekvapenie. Tristoeurový let, ktorý si kúpila, spoločnosť zrušila. Ako náhradu ponúkal Ryanair možnosť, nad ktorou zastáva rozum! Alternatívou pre tento mladý pár mal byť prílet do Lisabonu o 20.30 hod. a odlet z Lisabonu v ten istý deň o 20.55 hod, čo by znamenalo, že by si hlavné mesto Portugalska užili len 25 minút!

"Nemohla som tomu uveriť, pokladala som to za kanadský žartík. Najviac ma mrzelo to, že som bola nútená prezradiť to moje malé tajomstvo. Keď prišiel Chris z práce, nevydržala som to, povedala som mu o mojom pláne a potom som sa rozplakala. Môj plán sa zrútil ako domček z karát," povedala pre thesun.co.uk smutná Mairead.

Hovorca Ryanairu upozornil na to, že boli lety z Glasgowa do Lisabonu zredukované a že bola zákazníčka včas upozornená na zmenu letu. "Zákazníčka požiadala úplnú refundáciu letov, požiadavka je v procese spracovávania," povedal hovorca.