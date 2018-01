Letuška si na palubu zobrala batožinu, to však nikto netušil, čo v nej skrýva: Toto je sila!

Leteckou posádkou roka sa určite nestanú!

Negatívne svetlo na indickú leteckú spoločnosť Jet Airways uvrhla jedna z letušiek, ktorá v lietadle pašovala približne pol milióna eur. Let mal s New Delhi namierené do Hongkongu.

Vyšetrovatelia tvrdia, že peniaze boli zabalené v batožine. Putovať mali do rúk agentovi Amitovi Malhotrovi. "Malhotra zhromažďoval peniaze od obchodníkov s drahými kovmi v Indii a následne ich posielal letecky do zahraničných destinácii," cituje vyšerovateľov gulfnews.com. Členov tejto pašeráckej posádky polícia zatkla.