Žene sa po 40-ke skončil sexuálny život: Doktori urobili fatálnu chybu, už nikdy nedosiahne orgazmus!

Britské ministerstvo zdravotníctva vyplatilo Ginny Atchison (45) odškodné vo výške 1,5 milióna libier (1,7 mil. eur) ako kompenzáciu za to, že kvôli oneskorenej diagnóze prišla o možnosť dosiahnuť orgazmus.

Žena tvrdí, že jej život sa rapídne zhoršil po tom, ako jej diagnostikovali syndróm konského chvostu alebo po latinsky cauda equina. Ide o veľmi ojedinelé, ale o to nepríjemnejšie ochorenie chrbtovej kosti, ktoré spôsobuje odumretie nervov v oblasti dolnej chrbtice.

Podľa slov Ginny, ktorá je hrdou matkou jedného dieťaťa, lekárom trvalo 10 rokov, kým sa im podarilo správe diagnostikovať príčinu jej problémov, čo spôsobilo, že nervy boli v tom čase už nenávratne zničené a žena bude pociťovať následky až do smrti. Otvoriť galériu Ginny bola pred operáciou veľmi zmyselnou osobou, ktorá milovala intimitu a sex. Zdroj: facebook/ Ginny Atchison "Kupovala som si rozličné sexuálne hračky a snažila som sa niečo cítiť, no jednoducho to nešlo," povedala Ginny pre britský portál ladbible.

Angličanka si po prvýkrát uvedomila, že niečo nie je v poriadku, ešte v roku 2008, keď ju začali pobolievať kríže, ale myslela si, že je to len natiahnutý sval a ďalej to neriešila. Nasledujúce dva roky sa bolesť postupne stupňovala a Ginny navyše začala pociťovať nepríjemné kŕče v nohách, ktoré prirovnala k elektrickým šokom. Rozhodla sa preto vyhľadať pomoc v univerzitnej nemocnici v meste Norfolk.

Lekári jej na základe opísaných príznakov diagnostikovali vyskočenú platničku a na magnetickú rezonanciu ju neposlali. Potom nasledovalo dlhé obdobie, počas ktorého si ju lekári posúvali medzi sebou ako horúci zemiak a príčina jej zdravotných problémov zostávala záhadou.

Zlomovým bodom bolo, keď v auguste 2011 Ginny sedela pred televízorom a rozhodla sa ísť na toaletu, ale keď si sadla na záchodovú dosku, vôbec nič necítila. "Došlo mi, že som nebola na malej už celú večnosť, ale proste to nešlo. Bola som doma sama a nevedela som, čo mám robiť. Hneď nasledujúce ráno som išla k doktorovi," opísala začiatok jej celoživotného problému Ginny. Otvoriť galériu Doktori ju varovali, že možno navždy prestane chodiť. Zdroj: facebook/ Ginny Atchison Obvodný lekár ju poslal do nemocnice na ortopedické vyšetrenie. "Na výmennom lístku bolo napísané syndróm cauda equina. Vtedy som o tom počula prvýkrát v živote," opisuje žena s tým, že následne ju poslali na magnetickú rezonanciu, kde odhalili poškodenie nervov v najspodnejšej časti chrbtovej kosti. "Po operácii som sa prebrala a ako prvé mi prikázali, aby som pokývala palcami na nohách, čo som dokázala. To znamenalo, že neostanem na vozíku. Nanešťastie sa ukázalo, že poškodenie nervov je trvalé. Stále som si necítila stred tela a odvtedy sa to ešte zhoršilo. Skúšala som všetko možné, vrátane psychológa, ale musela som sa zmieriť s faktom, že môj sexuálny život sa skončil," opisuje svoj stav po operácii.

Toto zistenie jej prevrátilo život naruby a prišla k záveru, že na vine sú lekári, ktorým trvalo odhalenie problému tak dlho, že poškodenie sa stalo nezvrátiteľným. "Nikto nechce, aby jeho sexuálny život skončil po štyridsiatke. Sex bol pre mňa vždy veľmi dôležitý. V tej dobe som mala vážny vzťah, ktorý však prestal fungovať po tom, ako som nebola schopná intímne ho precítiť. Zostali sme blízkymi priateľmi, ale stratila som partnera a už nikdy nebudem schopná sa s niekym intímne zblížiť. Nemôcť dosiahnuť orgazmus je veľmi depresívne," opisuje svoj súčasný stav.