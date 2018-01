Muž, ktorý denne prežije 100 orgazmov, prežíva hotové peklo: Najmorbídnejšia chvíľa, kedy ho to chytilo!

100 orgazmov denne na prvé počutie znie ako dar z nebies, no keď sa zamyslíte nad bežnou dennou rutinou, zistíte, že to môže byť poriadny problém.

Dale Decker, otec dvoch detí, trpí vzácnou poruchou nazývanou syndróm permanentného sexuálneho vzrušenia. Dale dennodenne prežije až 100 orgazmov a 40 nečakaných erekcií, uvádza portál Lad Bible. Táto porucha ho dostala do nejednej nezávideniahodnej situácie.

"Predstavte si, že ste na otcovom pohrebe. Kľačíte pri rakve, zatiaľ čo za vami stojí celá vaša rodina, a vy máte 9 orgazmov," hovorí nešťastný muž. Okrem telesného potešenia na tom podľa neho nič viac nie je, cítite maximálne znechutenie a odpor.

Dena Harris, gynekologička z New Yorku, sa k celej situácii vyjadrila veľmi jasne: "Mnohí si myslia, že to je len vecou psychického nastavenia, no je to seriózny zdravotný problém. Všetci dúfame, že sa mu dostane pomoci, ktorú tak potrebuje."