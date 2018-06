Veľké porovnanie cien v EÚ: Za potraviny platia Slováci najviac z celej V4! Čo sa oplatí nakúpiť u susedov?

Táto správa príliš nepoteší! Slováci sú na ceny potravín mimoriadne citliví, a preto fakt, že nákupy vyťahujú z našich peňaženiek čoraz viac peňazí, znášajú len veľmi ťažko.

Napriek tomu v rámci Európskej únie sme podľa štatistík Slovenského farmárskeho družstva 7. najlacnejšou krajinou. To, čo poteší menej, je, že spomedzi krajín V4 zaplatíme za základné potraviny jednoznačne najvyššiu sumu. Čo sa oplatí kúpiť u našich susedov?!



Iba v šiestich krajinách EÚ sú potraviny lacnejšie ako na Slovensku. Za nákupy sme vysolili v posledných mesiacoch pri niektorých komoditách až o 7 percent viac ako po minulé roky. Aktuálna analýza Slovenského farmárskeho družstva ukazuje, že v rámci starého kontinentu však nie sme na tom až tak zle. „V Dánsku obyvateľov vyjde ten istý nákup potravín o dve tretiny drahšie ako na Slovensku. Za touto severskou krajinou nasledujú Švédsko a Rakúsko, kde sú potraviny drahšie ako u nás o vyše 42 %,“ vysvetlila analytička Eva Sádovská. Naopak, najmenej sa buchnú po vrecku v Bulharsku, kde sú oproti Slovensku o takmer tretinu nižšsie ceny. Lacnejšie mäso, mliečne výrobky či chlieb nakúpime aj u našich susedov.

Potravinová turistika

Najzaujímavejším meradlom pre Slovákov je zrejme porovnanie cien potravín v rámci V4. Slovensko z tejto štatistiky vyšlo najhoršie, aj preto množstvo našincov najmä z pohraničných oblastí chodí za nákupmi k našim susedom. „V prípade ekonomicky nie veľmi uznávanej nákupnej turistiky zohráva rolu aj aktuálny vývoj domácej meny voči euru. Oslabovanie forintu, zlotého či českej koruny voči euru totiž zlacňuje nákupy v zahraničí,“ vysvetlila Sádovská. V Českej republike sú potraviny lacnejšie ako u nás o –5,1 %, v Maďarsku o –8,8 %.

V Poľsku za ten istý nákup potravín ako na Slovensku zaplatíme dokonca až o -8,4 % menej. Čo je možno najviac do očí bijúce, je aj fakt, že pitný režim je u nás drahší ako vo väčšine krajín EÚ, a to v priemere takmer o 10 percent. To, čo ale Slovákov naopak poteši. je, že pri cenách alkoholu sme treťou najlacnejšou krajinou.

Zaujímavosti o vývoji cien potravín:

Slovákom nákup potravín a nealkoholických nápojov ukrajuje každý mesiac približne pätinu z celkových výdavkov.

Za prvých päť mesiacov roka 2018 predstavoval medziročný nárast cien potravín 5,5 % a tak sme krajinou s najrýchlejším zdražovaním potravín v rámci EÚ.

Ak sme v roku 2017 zaplatili na Slovensku za košík plný potravín 100 eur, v Poľsku vyšiel takýto nákup potravín zákazníkov 72 eur, v Maďarsku 91 eur a v Českej republike 95 eur.

V roku 2007 boli ceny potravín v EÚ28 o 38 % drahšie ako u nás. V roku 2017 tento cenový rozdiel predstavoval len 12 %.



Za posledný rok išli najviac hore jablká

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

Otvoriť galériu Jana Glasová, analytička Poštovej banky. Zdroj: anc

Najviac si v porovnaní s minuloročným májom priplácame za jablká, a to až 46 %. O 23 % je stále drahšie aj maslo, kyslé mlieko o zhruba 18 % a vajíčka o takmer 15 %. Výrazne medziročne drahšie sú však aj naďalej mlieko (približne o 8 %) a mliečne výrobky (o 3,6 %). Drahšie nás vychádzajú aj mäso a mäsové výrobky.

Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška sú najdrahšie párky (o 12 %), saláma a šunka o zhruba 5 %, hovädzie mäso predné o 4 až 4,5 %, kuracie mäso o 3,5 % a bravčový bôčik o 3 %. Predpokladáme, že v letných mesiacoch by mal medziročný rast cien potravín naďalej spomaľovať.