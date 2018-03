Veľké porovnanie platov v Európskej únii: Kto zarobí za hodinu najviac?

Stále zaostávame. Slováci v otázke hodinovej mzdy stále nedosahujú úroveň platov svojich západných kolegov. Tí v rámci rovnakých pozícií a často aj v rovnakých firmách zarábajú oveľa viac ako našinci.

Údaje, ktoré zverejnil Eurostat za rok 2017, ukazujú priepastné rozdiely medzi jednotlivými ekonomikami. Koľko eur priemerne zarobí Slovák za 60 minút svojej práce? Prečo sa ešte stále nevieme dotiahnuť na tých najlepších a je vôbec šanca, že budeme niekedy zarábať toľko ako Luxemburčania?

Nie sme na tom príliš dobre. Priemerná hodinová mzda na Slovensku vlani podľa údajov Eurostatu dosiahla 10,20 eura. Oproti najvyspelejším krajinám EÚ sme výrazne pozadu. Luxemburčan, Dán či Belgičan zarobia za hodinu zhruba štyrikrát viac, konkrétne v Luxembursku je to až 45 eur. „Hlavným dôvodom je, že naša ekonomika počas 40 rokov budovania socializmu výrazne zaostala. Dobehnúť deficit je náročnejšie, než ho vytvoriť,” tvrdí Jana Mesárová z personálnej spoločnosti Wincott People.

Napriek tomu sme na tom lepšie ako väčšina krajín strednej a východnej Európy. Predbehli sme Maďarov, Poliakov a „o pr­sia“ dokonca aj Čechov. Za posledných desať rokov sme v otázke hodinovej mzdy urobili tretí najvýraznejší nárast v rámci Európskej únie. Odmena za odpracovaných 60 minút vzrástla až o 62 percent. Rýchlejšie rástla iba v Bulharsku a Estónsku. Napriek tomu je ich hodinová mzda o polovicu menšia ako v prípade slovenského zamestnanca. „Slovenská ekonomika profituje z pomerne dynamického ekonomického rastu, prílevu investícií. Postupne sa približujeme mzdovej úrovni Západu, aj keď jej dobehnutie bude trvať pravdepodobne ešte desiatky rokov,” dodáva Mesárová.

Kedy budeme zarábať ako v Luxembursku?

Na platy kolegov z Luxemburska, Dánska či Belgicka sa môžu Slováci pozerať len s veľkou závisťou. Dostať sa na ich úroveň bude podľa odborníkov behom na extrémne dlhú trať. Zmena v platovom ohodnotení môže trvať viac ako jednu generáciu. „Potrebné by bolo radikálne vylepšiť školský systém, vedu a výskum, výrazne zlepšiť podnikateľské prostredie liberalizovaním ekonomiky, najmä znížením daní a odvodov,“ tvrdí analytik J&T Banky Stanislav Pánis s tým, že Luxembursko je v rámci Európy špecifický prípad. Príliš rýchly nárast miezd v našom prípade by však bola cesta do pekla a Slovensku by priniesol viac škody ako osohu. „Platy ako na Západe pri aktuálnej produktivite práce by sa rovnali gréckej ceste do záhuby, skokovitému rastu jednotkových nákladov práce a strate konkurencieschopnosti,“ dodal.

Otvoriť galériu Zdroj: infografika NČ, zdroj: Eurostat

Veľa výroby, málo výskumu

Jana Mesárová, manažérka Wincott People

Otvoriť galériu Jana Mesárová, manažérka Wincott People Zdroj: red

- Úroveň platov u nás zaostáva pre štruktúru hospodárstva - viac výroby, menej výskumu, vývoja a služieb, ale aj preto, že naši nevýrobní zamestnanci (učitelia, úradníci, ľudia v obchode) v porovnaní so Západom zarábajú oveľa menej. Ak mzdy týchto ľudí nepôjdu nahor a nedôjde k väčšiemu rozvoju znalostnej ekonomiky, nemôžeme si myslieť, že sa v platoch môžeme Západu v najbližších desaťročiach vyrovnať.

Otvoriť galériu Zdroj: infografika NČ, zdroj: platy.sk

AKÁ BY PODĽA VÁS MALA BYŤ VAŠA HODINOVÁ MZDA?

Otvoriť galériu Radoslava (29) Zdroj: red

Radoslava (29), Bratislava, kodárka v DPB

- Moja predstava o hodinovom zárobku v hrubom sa pohybuje od 10 eur hore, aby z toho človek mohol prežiť.

Zuzana Brestovanská (50), Bratislava, asistentka riaditeľky na Generálnej prokuratúre

- Rada by som mala 9 eur v hrubom, pretože vďaka tomu by sa mi lepšie žilo.

Milan Sivák (42), stavbár, Váradka

- U nás na východe ľudia ani zďaleka nemajú 10 eur na hodinu, niektorí robia aj za 2,50 na hodinu. U nás pri Bardejove roboty veľa niet. Momentálne robím v Česku. Keď sa mi podarí zarobiť viac ako 5 eur za hodinu, tak som rád. Bol by som veľmi spokojný, keby som dostával tých 10,20!

Otvoriť galériu Monika Brachnová (45) Zdroj: red

Monika Brachnová (45), asistentka predaja, Lučenec

- Zaujímalo by ma, kde je hodinová mzda 10 eur. Mohli by ste mi to prezradiť a pôjdem tam robiť, pretože ja zďaleka tých desať eur nemám. Žiaľ, väčšina bežných ľudí má oveľa nižšiu hodinovú mzdu.

Otvoriť galériu Michal Piecka (32) je s platom spokojný. Zdroj: red

Michal Piecka (32), pracovník na montážnej linke, Kia Motors Slovakia

- Môj priemerný plat v hrubom je 1 458 eur, čo je 10, 80 eur na hodinu. Takže ja som spokojný.