Bude sa v Detve ťažiť zlato? Odborári a obyvatelia to nechcú dopustiť

V meste pod Poľanou plánujú v utorok hromadnú blokádu detvianskeho mosta občanmi a pracovníkmi PPS Group.

Dôvodom je opätovné povolenie prieskumnej činnosti pri hľadaní ložísk zlata v dobývacom priestore Detva – Biely vrch. Realizátorom má byť nástupca firmy, ktorá sa súdi s banským úradom. Naposledy v Detve protestovali v apríli 2012.

Protestujúci chcú blokádou upozorniť na rozhodnutie ministerstva životného prostredia o určení prieskumného územia na vykonávanie geologického prieskumu pre spoločnosť Mining Gold zo Stupavy. „Vzbudilo to veľkú nevôľu, až radikálnu náladu. My chceme poukázať, že tento projekt v našom regióne nie je vítaný a urobíme všetko pre to, aby sa nerealizoval. Nechceme zaťažovať túto krásnu krajinu ťažbou,“ informoval predseda Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne v Detve Stanislav Ľupták.

O právoplatnom rozhodnutí sa dozvedeli samosprávy až po jeho dodaní, predtým vôbec neboli informovaní ani starostovia a ani majitelia pozemkov, kde by mala ťažba prebiehať. „Dostali sme to len na vedomie, mali by nás dopredu informovať, aby sme mohli dať svoje stanovisko a prípadný súhlas. No my sme od začiatku proti ťažbe,“ povedala starostka Dúbrav Elena Grňová. Protestu sa v utorok zúčastní asi 500 ľudí. Po ňom sa zástupcovia protestujúcich vydajú na ministerstvo, kde odovzdajú otvorený list a následne bude protest pokračovať v Stupave pred sídlom spoločnosti Mining Gold.

Preskúmajú postup

hovorca MŽP Tomáš Ferenčák

Minister László Sólymos vykoná potrebné kroky za účelom preverenia správnosti postupu vo veci určenia prieskumného územia zásob zlata v regióne Podpoľania a v prípade zistenia akýchkoľvek pochybností pristúpi k preskúmaniu samotného rozhodnutia.