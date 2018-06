Vojna hlavného mesta s Občianskym združením pokračuje: Dvoje korunovácie v rovnakom čase

Nedohodli sa! V Bratislave sa už po 16. krát uskutočnia obľúbené korunovačné slávnosti, ktoré pripomenú jej historickú slávu.

No ani tento rok sa mesto nedohodlo so šéfom Občianskeho združenia (0Z) Korunovačná Bratislava, a tak sa majú uskutočniť v metropole až dve korunovácie v takmer rovnakom čase! O tom, či to bude na škodu veci, alebo sa Bratislavčania a turisti zabavia „dvojmo“, uvidia na vlastné oči už tento víkend.

Predseda OZ Korunovačná Bratislava Miroslav Vetrík organizuje podujatie s názvom Korunovačné slávnosti. Podľa neho sa vedeniu hlavného mesta nepodarilo vziať im názov podujatia, a tak magistrát zmenil názov svojho programu na Bratislavské korunovačné dni. „Tentoraz ich idú organizovať v našom termíne, posledný celý júnový víkend a nasledujúci týždeň. Preto Korunovačný sprievod aj v tomto roku organizujeme ako demonštráciu za spravodlivosť,“ uviedol.

Vetrík má stále na magistrát ťažké srdce. Pred rokom mu dva mesiace pred korunovačnými slávnosťami zavolali a oznámili, že ďakujú za rozbehnutie tohto podujatia. „Ponúkli mi, že sa môžeme zapojiť do ich konceptu, ale to som neprijal, pretože nebudete robiť s niekým, kto vás chce zlikvidovať, robíme to pre Bratislavčanov,“ povedal Vetrík.

Magistrát aj tohto roku pripravuje celomestské podujatie Bratislavské korunovačné dni (BKD). Už vlani zmenili koncept z víkendového podujatia na celotýždňové. Vzhľadom na minuloročný úspech sa rozhodli pokračovať v začatom. Mesto sa vyjadrilo, že spoluprácu Vetríkovi ponúkli aj teraz, rovnako ako možnosť uchádzať sa o kultúrny grant na podujatia v rámci BKD. „Počas rokov 2017 a 2018 ale nevyužil ani jednu z ponúkaných možností, nereagoval a neprejavil záujem spolupracovať s mestom,“ informovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer. K najväčším vychytávkam mesta bude okrem korunovačného sprievodu patriť opera pod holým nebom.

Korunovačná Bratislava

(21. - 28. 6. 2018)

Korunovačný sprievod z Bratislavského hradu

Obrad korunovácie v jezuitskom kostole

Kráľ otvorí fontánu s vínom

Na Hviezdoslavom námestí bude korunovačný jarmok

Výstava V tieni tureckého polmesiaca

Korunovácia Maximiliána II. Habsburského

Otvoriť galériu Maximilián II. Habsburský. Zdroj: getty images

Bol to rakúsky arcivojvoda, český, rímsky a uhorský kráľ od r. 1563; prvý korunovaný panovník v Bratislave, 8. 9. 1563.

Bratislavské korunovačné dni

(22. - 29. 6. 2018)

Historické pochôdzky ulicami Starého Mesta

Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy

Vystúpenie Tovarišstva starých bojových umení a remesiel

Festival Frankovky - Múzeum mesta Bratislavy

Korunovačný sprievod

Historické koncerty

Korunovácia Leopolda II.

Otvoriť galériu Leopold II. Zdroj: getty images

Historická korunovácia Leopolda II. sa uskutočnila 15. 11. 1790. Nastúpil na trón po smrti staršieho brata Jozefa II.