Muž oskalpoval priateľku a odtrhol jej časť tváre: Šialený motív najbrutálnejšej vraždy v dejinách Hollywoodu!

Prokurátorka na súde priblížila posledné hodiny brutálne zavraždenej modelky.

Iana Kasian, 30-ročná modelka ukrajinského pôvodu, sa stala obeťou hrôzostrašnej vraždy. Jej snúbenec, 37-ročný spisovateľ Blake Leibel, sa v kúpeľni zabarikádoval spolu s jej mŕtvym telom a vedľa nej ležalo malé bábätko, ktorému neublížil.

"Kožu mala úplne oddelenú od hlavy a nikto ju ani nenašiel," popísal kororner, ktorý obhliadal mŕtve telo. Iana mala po tele okrem iného množstvo modrín a stôp po uhryznutiach. Zároveň dodal, že pravá časť tváre spoločne s uchom bola odtrhnutá. Príčinou smrti bolo vykrvácanie - úplné vyčerpanie krvi z tela človeka, píše britský Daily Mirror.

"Určite ste sa sami seba mnohokrát pýtali, ako to ľudská bytosť mohla urobiť niekomu, koho vraj milovala?" prihovorila sa porote prokurátorka Beth Silverman. Odpoveďou je podľa nej snaha o kontrolu a žiarlivosť na novonarodenú dcérku.

Ianina matka krátko pred narodením pricestovala do Spojených štátov, aby bola so svojou dcérou a vnučkou. Blake jej však zakázal, aby bola pri pôrode, no neskôr spolu začali tráviť viac a viac času.

"Aký je najväčší prejav kontroly? Vziať niekomu život, zničiť ich budúcnosť. Zničiť všetko, o čom snívali - byť matkou, rodičom, dcérou, manželkou," povedala podľa National Post prokurátorka.

Blake Leibel chcel v Hollywoode preraziť ako ilustrátor, pár týždňov pred vraždou nakreslil desivý príbeh, ktorý sa nápadne podobá Ianinej smrti. Na obrázkoch totiž znázornil mŕtve ženské telo bez pokožky na hlave. Leibel v súčasnosti sedí vo väzení a hrozí mu trest smrti.