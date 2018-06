Rodina pochovala bábätko bez známok života: Polícia ho po 8 hodinách vykopala, stalo sa niečo šialené!

Šokujúci prípad, ktorý zaskočil aj skúsených policajtov.

Brazílska rodina po pôrode zažila tragické chvíle. Novorodenec sa narodil bez známok života, a preto sa ho rozhodli hneď pochovať do plytkého hrobu, píše Mirror. Na nešťastný prípad upozornil políciu anonym.

Muži zákona sa vybrali do obce Canarana, aby preverili smrť dieťaťa a vyšetrili, prečo to rodičia nenahlásili úradom. Na mieste vypočuli len 15-ročnú čerstvú mamičku. Brazílska indiánka im povedala, že kontrakcie na ňu prišli náhle, keď bola sama v kúpeľni. Pôrod prebehol veľmi rýchlo a nečakane a novorodenec sa pri ňom silno udrel do hlavičky.

Rodine sa zdalo, že dieťa nejaví žiadne známky života, pretože neplakalo, a tak ho chceli pochovať podľa kmeňových tradícií. Ukázali policajtom, kde dieťa uložili, a vtedy sa stalo niečo šialené.

Pri vykopávaní novorodenca začuli policajti slabý plač. Bábätko sa im podarilo rýchlo vykopať a zistili, že je stále živé. Pod zemou prežilo osem hodín. "Prišli sme vyšetril smrť dieťaťa. Ani vo sne sme nečakali, že bude živé. Šokovalo nás, že bábätko prežilo pod zemou tak dlho, až 8 hodín. Je to zázrak," povedal o prípade šéf vojenskej polície Joao Paulo Bezerra do Nascimento. Rýchlo zavolali záchranárov, ktorí sa o bábätko postarali a previezli ho do nemocnice.