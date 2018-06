Otec šou Let´s Dance Igor Jágerský († 57) skolaboval na tanečnom parkete: Lekári bojovali o jeho život 10 dní

Tancuje v nebi s anjelmi. Už navždy doň odišla výnimočná osobnosť slovenského tanečného sveta a „otec“ mnohých hviezd z parketu v Let´s Dance Igor Jágerský († 57).

Podľa informácií Nového Času sa tanečný majster druhý júnový týždeň zúčastnil tanečnej súťaže v Košiciach, kde náhle skolaboval. Chvíle bezradnosti prežívali všetci v sále. Jágerského okamžite ratovali záchranári, ktorí boli na mieste. Po prevoze do nemocnice ho operovali, avšak ani to nepomohlo a velikán slovenského tanca navždy odišiel. Napriek jeho veľkým plánom do budúcnosti to osud zariadil inak, s čím sa nevedia zmieriť mnohé známe tváre z tanečného sveta, ale aj jeho odchovanci zo šou Let´s Dance.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Jágerský, ktorý stál pri zrode mnohých slovenských tanečných hviezd, naposledy vydýchol podľa informácií Nového Času tento utorok v dopoludňajších hodinách. Po tom, čo skolaboval priamo na tanečnom parkete začiatkom júna počas rozhodcovania tanečnej súťaže v Košiciach, museli priamo na mieste zasahovať záchranári. Jágerského okamžite transportovali do nemocnice, kde podstúpil operáciu. Po nej skončil v umelom spánku. Po­dľa našich informácií sa mali objaviť vážne zdravotné problémy v brušnej dutine, s ktorými lekári neúprosne bojovali.

Tanečný velikán, ktorý žil celý život v Bratislave, musel zostať v košickej nemocnici, kde zvádzal boj o život. Ten, bohužiaľ, prehral po desiatich dňoch. Nebolo tajomstvom, že Jágerský žil veľmi hektickým spôsobom života, čo Novému Času potvrdila aj jeho exmanželka Elenka Jágerská, ktorá dokonca zasadla na porotcovskú stoličku v prvej sérii Let´s Dance. „V posledných rokoch sa objavili isté zdravotné problémy, spôsobené náročným štýlom života. Cestovanie, podnikanie, trénovanie a žiaden čas na oddych,“ zdôverila sa nám Jágerská. Po kolapse mu už však podľa nej pomoci nebolo. „Žiaľ, ani rýchly zásah lekárov mu už nedokázal pomôcť,“ napísala nám s tým, že prežíva obrovský žiaľ. „Je to pre mňa ťažké,“ dodala.

Tancu zasvätil život

Vyštudovaný architekt a tanečník Jágerský sa do povedomia verejnosti dostal najmä vďaka markizáckej tanečnej šou Let´s Dance. Stál na jej čele už od prvej série a tanečníci z jeho školy boli zárukou kvality. Peter Modrovský, Mirka Kosorínová či David Schavel vyrástli pod jeho vedením a stali sa úspešnými profesionálmi. „Zasiahlo nás to všetkých. Vyrastal som uňho v tanečnej od detstva. Všetky kroky, ktorými som sa v kariére uberal, boli spôsobené ním. Odišiel mi blízky človek,“ smúti Modrovský.

Po tragédii nenachádzala slová ani jeho kolegyňa Kosorínová. „Vyhŕkli mi do očí slzy. Vďaka Igorovi som začala tancovať spoločenské tance. Česť jeho pamiatke,“ uzavrela. Ona i ďalší jeho zverenci a kamaráti budú môcť Jágerskému prísť vzdať poctu v sobotu do bratislavského krematória, kde sa bude konať posledná rozlúčka.

Odchody legiend

Jágerský nebol prvou ani jedinou tanečnou osobnosťou na Slovensku, ktorá odišla nečakane. V roku 2007 náhle zomrel vo veku 62 rokov Milan Tomašovič, viceprezident Konfederácie športových zväzov SR a člen výkonného výboru Slovenského združenia telesnej kultúry. Tomašovič bol aktívnym až do poslednej chvíle a výrazne sa pričinil o rozvoj tanečného športu na Slovensku. Dlhé roky bol predsedom Slovenského zväzu tanečného športu.

Takto spomínajú

Ján Ďurovčík, choreograf

Otvoriť galériu Ján Ďurovčík, choreograf. Zdroj: gt

„Bol to nestor spoločenského tanca. Patril k absolútnej svetovej špičke.“

David Schavel, tanečník

Otvoriť galériu David Schavel, tanečník. Zdroj: Marián Peiger, Nový Čas Nedeľa

„Pán Jágerský bol mojím prvým trénerom. Videli sme sa ešte pred dvoma týždňami, hovoril mi o svojich plánoch. Je to ťažké.“

Petr Horáček, prezident Slovenského zväzu tanečného športu

Otvoriť galériu Petr Horáček, prezident Slovenského zväzu tanečného športu. Zdroj: gt

„Osobne strácam jedného z najbližších priateľov, s ktorým som tri desiatky rokov zažíval vzostupy a pády, osobné i profesné... a ktorému zo srdca prajem pokojný posledný odpočinok.“