Agáta Prachařová najnovšou fotkou dcérky pobúrila mamičky: Nadávky najhrubšieho zrna!

Česká hviezdička Agáta Prachařová je od minulého septembra dvojnásobnou mamou.

Manželovi, moderátorovi Jakubovi Prachařovi, priviedla na svet dcérku Miu. Predsavzala sa, že na rozdiel od staršieho syna Kryšpína ju na internete ukazovať nebude. To však pomaličky porušuje, keďže malá princezná sa na jej instagramovom profile objavuje čoraz častejšie, hoci jedna vec bije do očí – Mii nikdy nevidieť priamo do tváričky. Naposledy to však Agáta vyriešila veľmi pozoruhodne.

Tvár svojej dcérky doslova začmárala čiernou čmuhou. Divný počin sa mamičkám, ktoré ju sledujú, vôbec nepáčil a fotka si vyslúžila stovky komentárov.pýtala sa jednaznel najdrsnejší komentár.

Agáta okrem toho k fotke napísala: ,,Koniec biomatky... Keď stále kňučí... zuby, lízatko, chodítko, zožerte ma všetci.“ Mamám sa potom nepáčila nie len sladkosť v ruke dievčatka, ale ani chodítko. ,,Pripadá mi smutné cpať malým deťom chodítka a sladkosti, aby mala matka pokoj,“ napísala jedna z mamičiek. ,,Nepoznám nikoho, kto by v dnešnej dobe chodítko používal. A áno, aj 10 minút denne môže mať negatívne následky,“ myslí si ďalšia. Našli sa však aj matky, ktoré sa kritizovanej Agáty zastali. ,,Baby, vy ste husy... Chcela by som mať taký nudný život, aby som sa pozastavovala nad tým, že Agáta dá dieťa do chodítka,“ napísala jedna z nich.