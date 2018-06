Ministri, poslanci aj úradníci zverejnili majetkové priznania: Kto sa stal najbohatším politikom?

Je to čierne na bielom. Politici zo zákona každoročne zverejňujú svoje majetkové priznania.

Mnohí si okrem oficiálnych príjmov z verejnej funkcie zarábajú aj pomimo, či už na podieloch v rôznych spoločnostiach, iných významných postoch v súkromnej sfére, alebo aj predajom svojich majetkov. Tento rok sa najbohatším politikom v prepočte Nového Času stal poslanec najsilnejšej vládnej strany Smer Martin Glváč (50).

Na víťaznú priečku sa neprebojoval extrémnymi zárobkami v parlamente, ktoré za rok 2017 predstavovali okolo 43 000 €. Svojich kolegov predbehol predajom nehnuteľnosti a umeleckého predmetu, ktoré dokázal streliť za slušných 659 232 €. „Svoje príjmy za rok 2017 som zverejnil podľa zákona, pričom predaj nehnuteľností, ktoré som dlhodobo vlastnil a tvorili podstatnú časť týchto príjmov, bol medializovaný v priebehu roka 2017,“ odpovedal stručne Glváč. Podľa jeho slov malo ísť najmä o nehnuteľnosť v Pezinku.

V rebríčku TOP 10 najlepšie zarábajúcich verejných činiteľov sa umiestnilo aj niekoľko pomerne neznámych úradníkov, ktorí však mali príjem z iných ako štátnych funkcií. Každoročne sa medzi stranami objavujú názory na to, že treba zmeniť zastaraný zákon, z ktorého aj tak nie sú jasné celkové príjmy a každý si ho vykladá inak. Doteraz sa však nič nezmenilo a niektorí politici vykazujú za celý kalendárny rok nulu zarobených eur. „Bol by som veľmi rád, aby sme sa ako komisia stretli a začali riešiť novelu ústavného zákona, v tejto podobe je podávanie majetkových priznaní úplne zbytočné,“ povedal šéf Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimír Sloboda z SaS. Konkrétne návrhy však na stole zatiaľ nie sú. Poslanci sa zaoberali aj nešťastníkmi, ktorí majetkové priznanie nestihli podať v stanovenom čase, ktorým udelili pokuty.

Tieto cifry sú veľmi orientačné

Ján Baránek, politológ

- Určite to nie je presný obraz o majetku politikov a tieto čísla sú len orientačné. Určite majú vyššie príjmy, ale niektoré zverejniť ani nemusia, alebo sa to dá obísť. Je to daň za to, v akom štáte žijeme, a treba na to nielen zmenu legislatívy, ale aj personálnu výmenu. Za zlé považujem aj to, že manažéri štátnych podnikov zarábajú viac ako politici. To by sa malo zmeniť.

1. Martin Glváč (poslanec Smeru) - 703 731€

Verejná funkcia: 27 879 € + 16 620 €

Predaj nehnuteľnosti, umeleckého diela: 659 232 €

Tohtoročný víťaz sa môže pochváliť okrem senzačného príjmu aj rekreačnou chatou v Senci a apartmánom v chorvátskom Sukošane. Medzi svojimi majetkami priznáva aj snežné skútre, elektroniku, úspory aj kryptomeny.

2. Ján Tóth (člen Bankovej rady NBS) - 446 394 €

Verejná funkcia: 116 000 €

Iné: 330 394 €

Vlastní dom v Devíne, byt na Donovaloch, dom vo Vranove nad Topľou, byt v Ružinove, lesné pozemky, záhrady, či chatu vo Vyšnej kamenici.

3. Andrej Kiska (prezident SR) - 373 176 €

Verejná funkcia: 95 955 € + 15 933 €

Dividendy: 261 288 €

Svoj plat každý mesiac rozdáva. Hlavným príjmom sú dividendy, ktoré mu vlani priniesli vyše 260-tisíc eur. Má dom v Poprade, či medializovaný sporný pozemok vo Veľkom Slavkove.

4. Andrej Danko (predseda NR SR) - 331 930 €

Verejná funkcia: 30 310 € + 16 620 €

Predaj nehnuteľností: 285 000 €

5. Tomáš Drucker (exminister vnútra) - 318 976 €

verejná funkcia: 33 976 €

príjmy z predaja: 285 000 €

Podstatnú časť jeho zárobku robil predaj, no Drucker nespresnil o čo išlo. Medzi majetkami uvádza cenné papiere, rodinný dom v Chorvátskom Grobe, či vilu v USA ale aj osobné auto.