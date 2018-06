Americká herečka Goldie Hawn ukázala v 72 rokoch postavičku: Wau, vážne vyzerá takto?!

Postavička ako lusk!

Aj tak by sa dalo nazvať telo známej americkej herečky, ktorá má mladosť už dávno za sebou, no aj tak vyzerá lepšie ako niektoré jej mladšie kolegyne. Goldie Hawn (72) si momentálne užíva dovolenku so svojou rodinou v Grécku a veru, je sa na čo pozerať. Odvtedy, čo jej celebritná dcéra Kate Hudson (39) zverejnila maminu fotku v plavkách na sociálnej sieti, trhá rekordy v lajkovanosti a tak­isto neustále pribúdajú komentáre, v ktorých je výzor Goldie ospevovaný do nebies.

