Diana Mórová otvorene prehovorila: Prečo nehrám v seriáloch

Dlhé roky bola na televíznych obrazovkách doslova denne a teraz nič. Čo sa stalo? Nechcú ju, alebo nechce ona?

S Dianou Mórovou (48) sme sa rozprávali aj o výchove jej jediného syna, zložitých zákutiach ženskej duše, ale aj o novom ročníku šou Česko Slovensko má talent,v ktorej nás na jeseň opäť bude zabávať.

Dáva vám porotcovanie v Česko Slovensko má talent niečo okrem honoráru?

Zle sa pýtate. To nie je o honorári. Prvýkrát som to odmietla, lebo to je strašne veľa práce, zaslúženej práce. Všetko má svoju hodnotu, aj to, ako sedíte v porote, robíte šou, venujete sa tým ľuďom. A či mi to dáva aj niečo iné? Hlavne vidíte niečo, čo človek bežne nevidí, talenty, príbehy, také čísla, že by ste si nikdy nemysleli, že niekto môže niečo také dokázať. A následne ma to ako herečku obohatí v práci. Keď vidím, ako niektorí ľudia hrajú, ako rozprávajú, ako sa tvária, aké sú to typy, tak mi to veľmi pomáha. Skrátka, vždy ma tam niečo prekvapí, dojme...

Nedávno ste sa síce objavili v Inšpektorovi Maxovi či v Kuchyni, no ako seriálová herečka ste zatrúbili na ústup. Nie sú dobré ponuky?

Pre mňa nie sú, možno pre iných áno. Po veľkom seriáli ako Panelák som navyše rada, že som si oddýchla. Bol čas. Keď ste taká výrazná postava, je dobré dať si pauzu a robiť niečo iné, aby si oddýchli aj diváci. Môžem sa niekde objaviť a vždy uvidia Ivanku Švehlovú.

Nie je problém aj v tom, že ste boli dlhé roky tak trochu dvornou herečkou Andyho Krausa, ktorý teraz robí len Susedov a tam pre vás miesto nie je?

Nooo, jeho dvornou ani nie, ale s Andym spolupracoval nebohý producent Pavel Bob a s ním som bola rodinná priateľka, mali sme sa radi, hlavne s jeho ženou. Paľo ma vždy obdivoval ako herečku a chcel ma vo svojich projektoch. Mimochodom, práve on ma prehovoril na účinkovanie v Česko Slovensko má talent. Nebyť jeho, ja by som do toho nešla.

Ale on s týmto projektom nič nemal.

Nemal. Ale hovoril mi, že určite do toho mám ísť, že je to dobrý projekt. Ja mu na to: „A čo by som tam robila?“ Bolo to úplne mimo mojej sféry.

Viditeľnejšie veci, v ktorých ste sa v posledných rokoch objavili - Dvojičky, Panelák, Cuky Luky Film - sa nevydarili...

Ale nie mne. Počkať!

Reku, či ste nestratili čuch na úspešné projekty?

Nestratila, lebo som napríklad nešla do seriálu Hotel a nebudem ďalej menovať... Pokiaľ ide o Dvojičky, verili sme tomu projektu, ale nevyšlo to, pretože podľa mňa scenár nebol veľmi dobre napísaný. Vyskúšali sme tento žáner, už do takého nepôjdem. A do obnoveného Paneláka som išla preto, lebo som to sľúbila spomínanému Paľovi Bobovi. Inak by som do toho nešla. Nebola to naša zásluha, ale niekoho iného, že sa to posr... Veľmi som bola nahnevaná, lebo som presne vedela, kde bola chyba. Ale ovplyvniť som to nemohla. Opakujem, Panelák nebola naša chyba, ale niekoho iného, kto to celé zorganizoval, vymyslel, dotiahol tam iných ľudí...

Takže Andy Kraus?

Chcem len povedať, že my herci sme robili svoju robotu, hrali sme, ako sme mohli. Keby som vedela, že to takto bude, nejdem do toho. Ale viete, čo treba povedať? Že obnovený Panelák mal vždy lepšie čísla, ako majú teraz niektoré seriály. Ľudia ma zastavujú na ulici a povedia, že pozerajú staré časti Paneláka, lebo je to pre nich zatiaľ najlepší seriál.

Na druhej strane, keďže ste veľa netočili, mali ste posledný rok viac voľna, času na seba?

Áno. Využila som to, bola som viac so svojimi kamarátmi, susedmi a hlavne s rodinou. A užila som si divadlo, neponáhľala som sa z neho. Život sa mi skvalitnil, mala som čas vyspať sa, ísť na kozmetiku. A v mojom veku treba trochu oddychovať.

Z Quida sa medzičasom stal veľký chlapec. Ešte sa s ním učíte, chce to?

Učím sa s ním stále. Ja ho učím doma, každý deň. A keď nejdem do divadla, vždy som doma.

Takže on nechodí ani do školy?

Chodí, ja si s ním robím úlohy.

Na toto máte talent?

Som v tom vynikajúca. A som tiež prísna mama. Ale na chlapcov treba byť prísny. Navyše, dvanásť rokov, to je taký vek, o ktorom aj psychológovia hovoria, že sa treba tým deťom venovať práve vtedy. On teraz najviac nasáva a ja som rada, že s ním môžem tráviť toľko času, ísť do kina či odprevadiť ho na krúžky. Chodí na tenis a ja som tam s ním celý čas priamo na kurte.

Chcete vidieť, ako sa mu darí?

On si to vyžaduje. Zatiaľ. Ale keď mi raz povedal, že „Maminka, choď už...“, zabolelo ma to. Snažím sa počúvať, čo mi hovorí, nie som tá matka, že sa mu nanútim. Vždy sa ho opýtam, čo chce.

Puberta vás asi časom rozdelí. Ste na to pripravená?

Áno, pripravujem sa na to, aj moje hormóny sa na to pripravujú. (smiech)

„Do určitej miery som vždy trochu zaľúbená,“ povedali ste pred pár rokmi. Teraz ste trochu alebo veľmi?

Nooo, teraz som zaľúbená do svojho voľného času. Zaľúbená žena je krajšia, pozitívne naladená, a nie je agresívna. Ja som teraz možno trošku agresívna bola, pretože som unavená. Všimnite si, keď je žena veľmi vyčerpaná, je podráždená. Vtedy na ňu musíte ísť inak, my máme svoje hormóny, svoje dni a musíte vedieť vykorčuľovať, aby ste dostali zo ženy to najlepšie.

To je radosť s vami ženami...

Ale keď to viete, tak vám dá žena všetko. To vám garantujem.

Podarilo sa vám už skočiť padákom, čo ste dostali ako darček k štyridsiatke?

Fíha, vidíte, ešte nie! Možno mi to už aj prepadlo.

Bojíte sa.

Nebojím! Môj kamarát je pán Klein, ktorý vymyslel to lietajúce auto a s ním som napríklad letela. Aj tým padákom si skočím.

V lete sa tradične chystáte na Srí Lanku za ajurvédou?

Dozvedela som sa, že všetko je obsadené, ale vraj keď sa niečo uvoľní, tak sa mi ozvú. Vyhradzujem si na to august. Je to totiž naozaj zaslúžená dovolenka. Všetci, čo veľmi tvrdo pracujú, by tam mali ísť. Tá strava, to prostredie, tie masáže vám naozaj odbúrajú toxíny z tela, zrelaxujete sa, je tam veľmi málo turistov, dobré jedlo...

O vás je známe, že žijete zdravo, zdravo sa stravujete, cvičíte...

To áno, ale keď je Talent, jem všetko. Od pagáčov cez krekry až po kolové nápoje. A to hneď cítim. Preto robím tie očisty, lebo viem, že potom prídu takéto stresy pre organizmus.