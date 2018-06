Mórová prežila veľké trápenie kvôli bratovi Ivanovi: Musí byť pod dohľadom

Ešte nemá vyhraté. Herečka Diana Mórová (48) prežívala pred dvoma rokmi hotovú nočnú moru, keď jej bratovi Ivanovi (50) praskla aorta na srdci.

Hoci už vášnivému motorkárovi nejde o život, bez pomoci lekárov sa stále nezaobíde. Čo o jednom z najdôležitejších mužov v jej živote prezradila samotná umelkyňa?

Diana Mórová mala pred dvoma rokmi obrovský strach o brata Ivana, keď mu praskla aorta na srdci, podstúpil mimoriadne náročnú operáciu a upadol do kómy. Hoci sú chvíle hrôzy už len bledou zlou spomienkou, herečkin brat je stále pod odborným drobnohľadom.

„Už je to lepšie, ale, samozrejme, ešte vždy ho čakajú kontroly, čo je dobré. Takýto človek musí byť stále pod drobnohľadom,“ povedala Novému Času herečka, ktorej na bratovi veľmi záleží a teší sa z každej dobrej správy. „Teším sa, že už je životaschopný, je to úžasné. Bol aj na mojej premiére, keď sme so Zuzkou Fialovou hrali Perníkovú dámu,“ dodala s optimizmom v hlase Mórová.