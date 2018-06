Bývalý starosta si pestoval imidž dokonalého muža: Po rokoch vyšlo najavo jeho špinavé tajomstvo

Ohavné tajomstvo exstarostu! Dlhé roky si hlava mesta pestovala dvojitý život. Pravda šokovala všetkých.

Simon Thornton (46) bol hlavou britského mesta Godalming v rokoch 2006 až 2009. Navonok uhladený a dokonalý muž však skrýval poriadne špinavé tajomstvo. Thornton totiž potajomky udržiaval sexuálny pomer s maloletou tínedžerkou. Ale to nebolo všetko!

Exstarosta si začal s iba 13-ročným dievčaťom. Dievča si najprv kupoval darčekmi a pozornosťami. Potom sa ich vzťah rozvinul do sexuálneho. To však Thontonovi nestačilo. Tínedžerku nútil k tomu, aby spávala s ním a s jeho manželkou v jednej posteli.

Podľa obžaloby Thornton udržiaval vzťah s tínedžerkou približne tri roky. „Bol to láskavý a veľkorysý muž, pri ktorom som sa cítila bezpečne, staral sa o mňa. Myslela som si, že Simona milujem, nikdy som pri ňom necítila strach alebo zraniteľnosť. V 15 rokoch som sa zverila kamarátovi a on to povedal mojej mame ,“ cituje Daily Mail z výpovede dievčaťa na súde. Bývalý starosta napokon skončil v putách. Súd ho napokon za sexuálne zneužívanie maloletej odsúdil na 9 rokov odňatia slobody.