Macedónci sa s novým názvom krajiny nechcú zmieriť: Násilné protesty v uliciach

Macedónska polícia použila slzotvorný plyn a zábleskové granáty voči násilným demonštrantom, ktorí protestovali v Skopje proti konečnej dohode s Gréckom o novom názve pre krajinu.

Informovala v nedeľu agentúra DPA. Niektorí demonštranti hádzali na políciu kamene a fľaše pred budovou parlamentu, čo si podľa miestnej televízie A1 TV vyžiadala zo strany mužov zákona použitie sily.

Dav skandoval: "Macedónsko, nedáme si vziať meno". Protestujúci takisto skandovali meno konzervatívneho prezidenta Gjorgeho Ivanova, ktorý prisľúbil, že dohodu s Gréckom bude vetovať a spievali vlastenecké piesne. Konečnú dohodu v spore o budúcom oficiálnom názve Macedónska a dohodu o strategickom partnerstve podpísali v nedeľu na gréckej strane Prespanského jazera ministri zahraničných vecí Macedónska a Grécka.

Podľa dohody sa Macedónsko po novom bude volaťDohodu musia ratifikovať parlamenty oboch krajín. K oficiálnej zmene názvu Macedónska by malo dôjsť až po plánovanom referende na jeseň tohto roka. Ak by občania v plebiscite nový názov schválili, malo by dôjsť aj k úprave macedónskej ústavy. Keby sa tak nestalo, v krajine by sa mali uskutočniť predčasné parlamentné voľby, ktoré budú súčasne akýmsi referendom.

Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (v macedónčine Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom historického severogréckeho regiónu (v starogréčtine Makedoniá). Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje a namietali, že Macedónsko tým uzurpuje staroveké a antické grécke dedičstvo. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.