Hľadaný Brtva bol na súde, no nik ho nezadržal: Policajti o tom nevedeli

Odsúdený Dávid Brtva behá po slobode. Za tunelovanie nebankoviek BMG a Horizont dostal trest deväť rokov. Cez týždeň bol na súde v Trnave, ale nikto ho nezadržal, aj keď je na neho vydaný zatykač.

Ešte v marci odsúdil Najvyšší súd SR Dávida Brtvu za trestný čin podvodu. Keďže si už väčšinu trestu odsedel, prvostupňový Špecializovaný trestný súd požiadal o odklad nástupu do basy, kým súd v Trnave nerozhodne o jeho žiadosti o prepustenie. Súd koncom mája žiadosť zamietol a vydal príkaz na dodanie Brtvu do basy. Ten však do väzenia nenastúpil a súd na neho 6. júna vydal európsky zatykač.

Brtva sa dostavil o deň nato na súd v Trnave, kde paradoxne žiadal podmienečné prepustenie z väzenia, do ktorého ani nenastúpil. Napriek vydanému zatykaču ho nikto nezadržal. „Okresný súd Trnava nemá k dispozícii register, kde by mohol zistiť, či je, alebo nie je vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu,“ napísali zo súdu. „Sudcovi a prokurátorovi muselo byť zrejmé, že Brtva sa má nachádzať vo výkone trestu,“ uviedol advokát Marek Benedik.

Polícia si mala podľa neho na Brtvu na súde počkať. Nepochopiteľne však zlyhala komunikácia, policajti totiž o pojednávaní nevedeli. „O termíne pojednávania polícia nemala vedomosť, pretože súdy neinformujú políciu o týchto skutočnostiach,“ povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.