Cristiano Ronaldo na MS vo futbale čaroval: Ódy na neho spievajú aj slovenské legendy

Prvým veľkým hitom svetového šampionátu vo futbale sa stal výkon futbalistu, ktorý vyniká nielen megaschopnosťami na ihrisku, ale aj megasebavedomím. Zrejme práve to robí z portugalskej hviezdy hráča kvalít, ktoré musia uznať aj tí, ktorí ho inak veľmi nemusia... Tu je niekoľko názorov slovenských legiend.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

LADISLAV MOLNÁR (57) - Bývalý brankár slovenskej reprezentácie

- Tesne po tom, čo ho španielska justícia podmienečne odsúdila za daňové úniky na dva roky a naparila pokutu takmer 19 miliónov eur, to bola Ronaldova sladká pomsta. One man šou. Vyrobil penaltu a aj ju premenil. Dal druhý gól, aký brankári nemajú radi. A čerešnička na torte prišla v závere po priamom kope. Každý brankár má veľký rešpekt pred Ronaldom a veľké obavy z jeho striel. Keď trafí loptu dokonale, tak si počas letu robí, čo chce. Neviem, ako mohla De Geovi pri druhom góle zázračne preniknúť do siete. Ronaldove strely sú nevyspytateľné, ale táto sa dala chytať. Pokľak bol správny, no lopta mu prešla cez palec ruky a preskočila nohu. Smola.

RÓBERT SEMENÍK (45) - Druhý najlepší strelec histórie slovenskej ligy (120 gólov)

- Nie som veľkým priaznivcom Ronalda, ale proti Španielom potvrdil, že je veľkým hráčom. Jeho priame kopy sú známe. Má ich natrénované. Tisíce a tisíce. Tento kopol na sto percent. Lepšie sa to ani nedalo. Trafil perfektne. V zápase veľa nabehal, bolo na neho veľa faulov. Presne toto sa od Ronalda čaká. Že dá góly a celá hra tímu pôjde cez neho. Je rýchly. Vie podržať loptu. Má výbornú finálnu prihrávku. Ukázal, že sa na šampionát dobre pripravil. K druhému mu pomohla aj chyba brankára. De Gea mal pravú nohu mimo dráhy strely. Ukázalo sa, že pohotová streľba nie je nikdy na škodu.

STANISLAV GRIGA (56) - Tréner a bývalý čs. reprezentačný útočník

- Mňa fascinuje, že sa Ronaldo po ťažkej sezóne, na konci ktorej pomohol Realu Madrid k víťazstvu v Lige majstrov, dokáže pripraviť na majstrovstvá sveta a podať takýto výkon. Ronaldo je pre mňa výnimočný svojou dlhovekosťou. Roky a roky neklesne pod svoju úroveň. Nemá viditeľné, dlhšie trvajúce výkyvy. Je na vrchole už desať rokov. A stále strieľa góly. To mi na ňom imponuje. Vie nájsť v sebe ešte toľko morálnej sily a ambícií, aby si neustále dokazoval, že je najlepším futbalistom na svete. Keď nedá za sezónu 35 gólov, tak strelí 30. O. i. má zabijacký inštinkt, ktorý hráč takéhoto formátu potrebuje.