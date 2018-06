Cristiano Ronaldo vstupuje medzi nesmrteľných: MS vo futbale si kradne pre seba

Ten ťah nezabral! Španielske úrady v deň súboja Portugalsko - Španielsko poslali za daňové úniky portugalskú megastar za mreže na dva roky a prikázali mu zaplatiť pokutu 18,8 milióna eur za to, že sa v rokoch 2011 až 2014 vyhýbal plateniu daní z osobnostných práv.

Cristiano Ronaldo trest prijal a potom to Španielom spočítal na ihrisku. Nasúkal im tri góly za dva roky za mrežami a niekoľkomiliónovú pokutu...

Kapitán Cristiano Ronaldo zariadil v ibérijskom derby hetrikom remízu 3:3 a sám označil svoj výkon za svoj najlepší na majstrovstvách sveta. „Som šťastný, bol to môj najlepší výkon na majstrovstvách sveta a prvý hetrik. Predovšetkým som veľmi rád za celý tím, pretože sme hrali veľmi dobre,“ povedal Ronaldo novinárom a pokračoval: „Pre toto som toľko rokov tak tvrdo pracoval. Vždy som veril v seba!“

Bývalý hráč Sportingu Lisabon a Manchestru United a hviezda madridského Realu otvoril skóre už v 4. minúte z penalty, na konci prvého polčasu z hranice šestnástky nachytal Davida de Geu a v 88. minúte vyrovnal na konečných 3:3 precíznym priamym kopom. Pre Ronalda to bol už 51. hetrik v kariére, ktorým sa stal najstarším hráčom v histórii MS, ktorý dal v jednom zápase tri góly.

Majster Európy si verí

Remízu vzhľadom k dramatickému vývoju berie. „Hrali sme proti jednému z favoritov, dvakrát sme viedli a nakoniec uhrali remízu, čo je spravodlivý výsledok. Dôležité bolo, že sme si verili až do samého konca,“ vyhlásil Cristiano, ktorého geniálny výkon je najčastejšou témou futbalových debát súvisiacich so svetovým šampionátom. „Nie sme favoriti na zlato, ale to sme neboli ani pred dvomi rokmi na európskom šampionáte. Náš cieľ je zvíťaziť v ďalšom zápase a postúpiť zo skupiny,“ plánoval nezvyčajne skromne päťnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorého výkon ospieval aj portugalský tréner Fernando Santos. „Cristiano je neuveriteľne fyzicky, ale i mentálne odolný, má technickú kvalitu a úžasnú myseľ. Hrá na najvyššej úrovni už dlho a zvláda takéto situácie,“ ocenil svoju oporu Santos.

Tri ukážky geniality značky CR7

4. minúta:

Klubový spoluhráč z Realu Nachobol v nevinnom súboji o kúsok pomalší a Ronaldo vedel, ako padnúť, aby z toho bola penalta... Tú, samozrejme, premenil.

44. minúta:

Okamih, ktorým zahanbil španielskeho gólmana De Geu. Strela šla priamo na neho, no bol z toho gól.

88. minúta:

Šesť Španielov v múre na čele s kapitánom Realu Ramosom a CR7 vymietol pavučinu De Geovej bránky!

Štvrtý a prvý

Cristiano Ronaldo je iba štvrtým hráčom, ktorý skóroval na štyroch MS. Zaradil sa k Brazílčanovi Pelému (1958 - 1970) a Nemcom Seelerovi (1958 - 1970) a Klosemu (2002 - 2014). Ronaldo sa presadil na MS 2006, 2010 a 2014. Zároveň sa stal prvým hráčom, ktorý dal aspoň gól na ôsmich veľkých turnajoch v rade. Na štyroch ME a štyroch MS.

Veľké srdce

Podporuje OSN, obete zemetrasení aj súkromné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach.

Bez tetovania

Odmieta tetovania, pretože by nemohol darovať krv, čo inak robí pravidelne.

Nepije a nefajčí

Alkohol neznáša pre skúsenosti so svojím otcom, ktorý bol ťažký alkoholik a na následky závislosti aj zomrel.

Otecko

Je 4-násobným otcom, svet však pozná len matku toho posledného - dcéry Alany.

Nemal sa narodiť

Cristianova mama Maria Dolores bola rozhodnutá, že pôjde na umelý potrat. „Boh nechcel, aby sa to stalo a teraz som za to požehnaná.“ Má syna Huga a dcéry Elmu a Lilianu.

Prečo Ronaldo?

Jeho celé meno znie Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Meno Ronaldo mu dal otec, lebo mal rád herca a neskôr prezidenta USA Ronalda Reagana.

Problémy so srdcom

V 15 rokoch mu diagnostikovali vážne problémy so srdcom, zachránila ho však laserová operácia.