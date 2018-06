Svet ho opäť velebí do nebies: Ronaldova šou v iberskom derby!

Šesť gólov, z toho dva výstavné, futbal najvyššej úrovne a aj prvý hetrik MS 2018 - to všetko priniesol atraktívny piatkový duel B-skupiny medzi Portugalskom a Španielskom.

V iberskom derby Portugalci dvakrát viedli, no napokon boli radi aj za remízu 3:3, keď im aspoň bod zachránil Cristiano Ronaldo v 88. minúte parádnou strelou z priameho kopu.

Here is the #Portuguese radio play by play call of @Cristiano Ronaldo’s 3rd goal by Nuno Matos of Antena 1 pic.twitter.com/LqZI4l4H32 — Paul Almeida (@AzorcanGlobal) June 16, 2018

Práve kapitán úradujúcich majstrov Európy bol hlavnou postavou zápasu. Ronaldo si hneď v úvode stretnutia vypýtal faul v šestnástke a nariadený pokutový kop s prehľadom premenil. Po vyrovnávajúcom góle Diega Costu dokázal dostať svoj tím opäť do vedenia, keď krátko pred prestávkou skóroval po zaváhaní brankára Davida de Geu. Španieli v druhom polčase dokázali skóre otočiť aj zásluhou exportného halfvoleju Nacha, no záverečný moment stretnutia patril Ronaldovi. Proti jeho strele z priameho kopu nemal De Gea nárok.

"Povedal som to už niekoľkokrát. Cristiano je najlepší futbalista na svete. Má nesmiernu mentálnu silu, technické kvality a úžasný rozum," komentoval Ronaldovo galapredstavenie tréner Portugalska Fernando Santos. "Cristiano je najlepší hráč na svete a opäť to dokázal. Samozrejme, rozohrali sme to na víťazstvo, ale nebolo to jednoduché. Náročné to bolo najmä v závere, no po tomto neuveriteľnom priamom kope to dopadlo dobre. Na Ronalda sa môžeme spoľahnúť," vyslovil sa obranca Cedric Soares.

Ronaldo sa stal štvrtým hráčom histórie, ktorý skóroval na štyroch svetových šampionátoch (2006, 2010, 2014, 2018), vyrovnal sa legendárnemu Brazílčanovi Pelému a dvojici nemeckých kanonierov Miroslavovi Klosemu a Uwemu Seelerovi. Zároveň sa stal prvým futbalistom s gólom na ôsmich veľkých turnajoch za sebou. "Je to neskutočné, pracoval som na tom mnoho rokov. Neverili mi všetci, ja som si však veril vždy. Pre mňa je však dôležité, čo sme dosiahli ako tím. Nevzdali sme sa, ani keď sme prehrávali. Veríme, že tento šampionát bude pre nás naozaj dobrý a môžeme dosiahnuť náš veľký cieľ," vyhlásil hetrikový hrdina.

Ešte v piatok popoludní sa pritom svet dozvedel, že Ronaldovi hrozilo väzenie. S podmienkou sa mu síce vyhol, ale za krátenie daní musí zaplatiť takmer 18,8 milióna eur. Večer však už kanonier Realu Madrid na seba opäť upozornil futbalovým spôsobom. "Najlepší hetrik, ďalší v mojej kariére. Som nesmierne šťastný," žiaril spokojnosťou.

Španieli v závere siahali na tri body, napokon sa ale gólová prestrelka skončila deľbou bodov. "Dvakrát sme dokázali čeliť nepriaznivým okolnostiam, po rýchlom inkasovanom góle aj nešťastnom druhom zásahu sme však dokázali vyrovnať. Lenže keď máte proti sebe hráča ako je Ronaldo...," povzdychol si tréner "La Furia Roja" Fernando Hierro. "Keď hráte proti futbalistovi Ronaldovho formátu, tak sa takéto veci stávajú. Pre každý tím je veľkým šťastím, keď má vo svojom strede Ronalda."

Hierro sa na pozápasovej tlačovej konferencii zastal brankára Davida de Geu, ktorý v 44. minúte pustil za chrbát ľahkú prízemnú strelu Ronalda. "David je jedným z nás a my ho budeme naďalej podporovať," vyhlásil tréner, ktorý iba dva dni pred úvodným súbojom na MS nahradil na poste nečakane odvolaného Julena Lopeteguiho. "Nebola to jednoduchá situácia. No realizačný tím a títo mladí hráči mi to celé veľmi uľahčili," povedal Hierro. "Toto mužstvo je jedna veľká rodina a nič nás nerozdelí," reagoval na výmenu trénera v predvečer šampionátu dvojgólový strelec Diego Costa.

Napriek remíze bol novopečený španielsky lodivod spokojný s výkonom svojho mužstva. "Zápas sa hral za výnimočných okolností. Dvakrát sme dokázali zdvihnúť hlavy po tom, čo nás zrazil súper k zemi. Potom sme hrali svoj najlepší futbal, nanešťastie dokázal protivník streliť aj tretí gól," dodal Hierro. Gigantov z Pyrenejského polostrova čakajú teraz v skupine outsideri, Portugalci najbližšie narazia v stredu o 14.00 na Maroko, Španieli sa o šesť hodín neskôr stretnú s Iránom. Ten v prvom zápase zdolal Maročanov 1:0 vďaka vlastnému gólu striedajúceho Aziza Bouhaddouza z 95. minúty.