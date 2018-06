MIlan Lasica musel po operácii zmeniť život: Striktná zmena jedálnička

Obľúbený herec a humorista Milan Lasica (78) podstúpil pred pár mesiacmi operáciu, pri ktorej mu lekári odstránili výrastky z čreva.

Nevyhnutný chirurgický zákrok má však dozvuky doteraz a Lasica musel výrazne zmeniť jedálniček. O to, aby mal na tanieri len prospešné živiny, sa s varechou v ruke stará jeho manželka Magda Vášáryová (69).

Lasica si vlani v novembri ľahol pod nôž, aby mu chirurgovia odstránili výrastky na čreve. Už vtedy jeho manželka avizovala, že hoci je zoslabnutý, vykŕmi si ho. Slovo dodržala, no nekuchtí všetko, čo v knihách nájde. „Snažím sa variť, čo mu chutí, ale prihliadam aj na jeho zdravie a zdravotné problémy z minulosti. Milan má naordinovanú šetriacu diétu. Väčšinou jedáva menšie porcie, a to častejšie - zhruba každé dve hodiny, aby to žalúdok veľmi nezaťažovalo,“ povedala Novému Času Vášáryová, ktorá tak dbá o to, aby mal jej manžel na tanieri aj niečo diétnejšie, aj zeleninu.

„Zje všetko, čo mu navarím, varím mu s láskou. Je dobrý stravník a na moju kuchyňu sa nesťažuje,“ dodala Magda. Samotný herec, ktorého tento víkend čaká festival Art Film Fest, si tak musí aj v Košiciach dávať pozor na to, čo zje.

NEZHUBNÉ NÁDORY

Etela Janeková, internistka

- Pri výrastkoch na čreve môžeme vo väčšine prípadov hovoriť o nezhubných nádoroch, ktoré sa nazývajú adenómy. Nachádzajú sa buď v hrubom, alebo tenkom čreve. Predchádzajú tomu poruchy vyprázdňovania - hnačky alebo zápchy, prípadne iné ťažkosti. Pacient potom musí ísť na vyšetrenie čreva pomocou kolonoskopie (cez konečník). Vo väčšine prípadov sa aj zákrok, samotná operácia, robí kolonoskopicky.