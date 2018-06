Nešťastná mama Viera o drsnej šikane syna: Učiteľ môjho Alexa (10) zhodil zo schodov a škrtil!

Učiteľ informatiky (58) mal podľa svojich žiakov niekoľkokrát fyzicky napadnúť 10-ročného žiaka Alexa a ostatných častoval hrubými nadávkami. Tvrdí to Štátna školská inšpekcia, polícia aj priami svedkovia. Riaditeľka Základnej školy v Liptovskej Tepličke (okr. Poprad) sa k prípadu odmietla vyjadriť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nešťastná Alexova (10) mama Viera už od januára bojuje za syna. „Celé to spustilo moje upozornenie, že na hodinách informatiky mali deti prístup k stránkam s neodetými ženami a podľa nich si mal učiteľ tieto stránky na hodinách prezerať,“ začína svoje rozprávanie Viera a pokračuje: „Na konci januára mal tento učiteľ službu v jedálni a Alexa odtiaľ surovo vyhodil za dvere na schody. Syn ostal ležať s vyrazeným dychom, poškodeným kolenom a udretou hlavou. Až po chvíli sa pedagóg vrátil, Alexa zdvihol zo zeme, vynadal mu a poslal ho domov."

,,Ak by tam neboli jeho kamaráti, tak neviem, či by domov vôbec došiel. Kvôli poranenému kolenu nemohol stúpiť na nohu. Úder do hlavy a následok vyrazeného dychu mu spôsobili dezorientáciu. Až keď sa doma z toho trochu spamätal, mohli sme zájsť za lekárom, aby ho ošetril. Konštatoval hematóm na čele, udreté rebrá a vyvrtnuté koleno. Dva mesiace bol na maródke. Telesné zranenia sa zrástli, je mladý. Ale čo je horšie, to je psychická trauma. Najhoršie je to v nedeľu poobede a v pondelok ráno. V pondelok má s ním hodinu pán učiteľ. V máji dal v triede zahlasovať, kto si o Alexovi myslí, že je debil. Deti ruku nezdvihli.“

Otvoriť galériu Pred touto školu ostal ležať 28. januára na zemi Alex (10). Zdroj: iglu

V máji mal podľa Viery učiteľ napadnúť Alexa druhýkrát. V školskej jedálni ho mal pred asi tridsiatkou žiakov škrtiť. To sa už žiakova matka obrátila o pomoc na Štátnu školskú inšpekciu aj na políciu. Tá to najskôr zaevidovala ako trestný čin napadnutia a potom rekvalifikovala ako priestupok. Štátna školská Inšpekcia dala za pravdu matke a potvrdila, že učiteľ žiakom sústavne nadáva, používa na hodinách urážlivé nadávky, zosmiešňujúce prezývky a osobné narážky ako idiot, debil, somár, tučná sviňa... Chceli sme sa na názor opýtať riaditeľky školy, ktorá sa k tomu odmietla vyjadriť. Zriaďovateľom školy je obec. “Kompetencie v tomto smere má riaditeľka základnej školy s materskou školou. Budem konzultovať, akým spôsobom bude pokračovať s týmto problémom, ktorý je na škole,” vyjadril sa starosta Slavomír Kopáč.

Hovorca krajského riaditeľstva PZ v Prešove Daniel Džobaník k prípadu povedal: „Vyšetrovanie incidentu na schodoch ukončila polícia uznesením o odovzdaní prípadu Okresnému úradu na prejedanie priestupku. Voči tomu bola podaná sťažnosť, ktorú okresná prokuratúra odmietla ako bezdôvodnú. Vo veci škrtenia a napadnutia žiaka je prijaté trestné oznámenie kde sa vykonávajú úkony podľa trestného poriadku.“