Tehotnú Renátu mal postreliť 4-ročný synček, jej matka prehovorila o nešťastí: Niečo tu nesedí!

Poriadne zamotaný prípad. Takmer tragická streľba zo vzduchovky, po ktorej brok uviazol v nožičke ešte nenarodeného dievčatka tehotnej Renáty (24), má pokračovanie.

Podľa postrelenej ženy v ôsmom mesiaci nechtiac strieľal jej iba 4-ročný syn Tobias. Rovnakú verziu unisono hovoria aj jej príbuzní. Bolo to skutočne tak? Naozaj strieľalo len štvorročné dieťa? Pochybnosti má aj polícia. Mama Renáty prehovorila, ako došlo k nešťastiu.

Otvoriť galériu Mama Renáty Anna verí tomu, že nechtiac strieľal zo vzduchovky jej vnuk Tobias (4). Zdroj: Zdeněk Kovář Renáta s partnerom a so synčekom bývajú v Zemplínskom Klečenove (okr. Trebišov). Oveľa viac však o nej vedia susedia na adrese jej trvalého bydliska v Sečovciach. „Pred dvoma rokmi Renátu jej partner pri obchodnom stredisku tak zbil, že ju našli v bezvedomí,“ povedala pre Nový Čas domovníčka sečovskej bytovky, v ktorej bývajú rodičia Renáty a pokračovala: „Boli na neho neustále sťažnosti, pretože aj v našej bytovke rozbil vchod a robil neplechu. Nadával ľuďom. Trestné oznámenie podávala aj jeho partnerka, no zároveň ho sťahovala. Napokon však išiel do väzenia za to, že ju zbil a za výtržníctvo. Bol tam asi rok a má súdny zákaz vstupu do našej bytovky.“

Opretá vzduchovka

Renátina mama Anna je vo vyjadreniach k jej partnerovi opatrnejšia. „Ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať, je to dcérina starosť. My bývame tu, oni tam. Povedala mi, že strieľal jej syn, mohlo sa to tak stať. Oni boli dnu, bol tam aj nejaký sused. Pokým sa deti hrali vonku, nejaký Tomáš od susedov vraj nabil vzduchovku a oprel ju o stenu. Druh Renátu poslal von a vtedy sa to stalo. Podrobnosti nepoznám, nepreberali sme to, lebo je teraz v zlom stave.“

Operácia bábätka

Renáta po streľbe skončila v trebišovskej nemocnici, kde po cisárskom reze porodila dievčatko. K prípadu sa vyjadrovať nechce. Bábätko už operovali v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, kde mu z nožičky vybrali brok. Je umiestnené na riadenom dýchaní, našťastie nie je v ohrození života. K tomu, či 4-ročné dieťa mohlo vystreliť zo vzduchovky, sa nevedel vyjadriť ani predajca zbraní, keďže nepozná konkrétny typ. Podľa neho by však s nabitím malé dieťa malo problémy a je otázne, či zbraň bola zaistená, čo by tiež výrazne sťažilo streľbu. Polícia prípad vyšetruje. „Vyšetrovateľ v spolupráci s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove stanovili viacero vyšetrovacích verzií, ako mohlo k predmetnému skutku dôjsť, ktoré sú predmetom preverovania “ uzavrela policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Ako podľa mamy došlo k streľbe

1. Deti sa hrali vonku a sused nabil vzduchovku.

2. Oprel ju vonku o stenu a odišiel.

3. Druh poslal Renátu von a vtedy sa to stalo.

Povie dieťa o prípade pravdu?

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Pre psychológa bude veľmi ťažké odhaliť, či dieťa v otmto období hovorí pravdu. Môže mu to trvať dlhší čas. Dieťa totiž nerozlišuje fantáziu od reality. Keď mu rodič niečo povie, tak to považuje za pravdu. Rodič je pre neho Bohom.