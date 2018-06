Vlado a Ján mali obrovské šťastie na zázračný nebeský úkaz: Nemuseli ísť ani ďaleko z domu, aby HO uvideli!

Výnimočný nebeský úkaz, za aký sú vďační väčšinou turisti vo vysokohorských oblastiach. Naši čitatelia ho zachytili v meste.

Do redakcie nám väčšinu prichádzali fotografie halových javov odfotených v zime, vo Vysokých Tatrách. No naši dvaja čitatelia za krátky čas ukázali, že na to, aby ste videli krásne nebeské úkazy, nemusíte ísť ďaleko z domu, stačí len trochu šťastia.

Vlado a Ján odfotili slnenčé haló v meste počas teplého dňa. Krásnu dúhu okol slnka spozoroval Vlado v Prešove a Ján v Leviciach. To, čo vyzerá ako zázrak, je však len fyzikálnou hrou a ako nám potvrdil meteorológ SHMÚ Norbert Polčák, je možné ho spozorovať aj v meste.

"Halový jav vzniká lomom alebo odrazom svetla na ľadových kryštálikoch v atmosfére, často bývajú prítomné vysoké oblaky, najmä cirrostratus (riasová sloha), prípadne cirrus (riasa)," vysvetlil Polčák.