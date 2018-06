Lydia vyrába z ľudských vlasov ženské plavky: Fotky len pre silné žalúdky!

Keď vám padajú vlasy podobne, ako keď pĺzne pes, asi ich najskôr vyhadzujete.

Nie je to však zbytočné? Možno by ste s nimi predsa len mohli niečo urobiť. Čo keby ste ich dávali postupne dohromady, aby ste vytvorili šnúrky do topánok? Študentka dizajnu na University of London Lydia Hunt je v poslednom ročníku a ľudské vlasy využíva na vytvorenie celej škály predmetov. Od podprseniek, až po švihadlá.

Lydia sa inšpirovala vlasmi potom, čo našla zachovaný vrkoč po svojej 70-ročnej babičke. Vtedy začala experimentovať s tým, ako by mohla použiť vlasy na vytváranie rôznych objektov. Takto urobila napríklad obal na čajník.

Pýtala sa ľudí, čo by robili, keby mohli všetky svoje vlasy premeniť na vlnu. Anonymní respondenti sa pohybovali od 5 do 94 rokov a Lydia zatiaľ podľa nich vytvorila 10 návrhov z vlasov. "Možno to znie morbídne, ale vlasy sú súčasťou našej identity a radšej toto, ako ich vyhodiť. Chcela som hlavne prísť na spôsob, ako ich využiť zmysluplne," povedala 22-ročná Lydia pre Metro.

"Celý koncept má ukázať ľuďom, čo môžu robiť s vlasmi, ktoré im denne vypadávajú. V máji tohto roku som napríklad mala 987 centimetrov vlasov, čo stačí na to, aby som vyrobila šálky na vajíčka. Chcela som obnoviť funkciu našich vypadnutých vlasov a vytvoriť akýsi rituál zachovania. Bola to naozaj zábava recyklovať takýmto spôsobom a dúfam, že moja návrhy budú prijaté," uzavrela.