Úrad vlády opraví chátrajúcu ruinu: Do kaštieľa v Rusovciach nalejú 76 miliónov eur

Kaštieľ v Rusovciach sa konečne dočká opravy! Dlho odkladaný projekt už Úrad vlády predložil na medzirezortné pripomienkové konanie.

S poriadne mastnou renováciou začnú stavbári zrejme začiatkom budúceho roka. Bude kaštieľ slúžiť aj verejnosti?

Opadaná omietka, zvlhnuté a plesnivé steny, prepadnuté stropy. Takto vyzerá národná kultúrna pamiatka už dve desaťročia. Kaštieľ v Rusovciach, ktorý spravuje Úrad vlády, plánujú opraviť už o niekoľko rokov. Už v roku 2012 schválila vláda zámer jeho generálnej opravy. Pôvodný odhad počítal so sumou 40 miliónov eur, kaštieľ sa však realizácie nedočkal. Podľa nového projektu zhltne plánovaná rekonštrukcia oveľa viac - až 76 miliónov eur bez DPH. Počíta sa s opravou kaštieľa, čeľadníka aj priľahlého parku s celkovou rozlohou takmer 17 hektárov. „Kaštieľ bude slúžiť na reprezentatívne účely, primárne pre najvyšších ústavných činiteľov, čiže tak isto ako Bratislavský hrad pre prezidenta, predsedu parlamentu a vlády. Ten zvyšok, teda čeľadník a park, pre verejnosť,“ povedal Peter Kostolný z Úradu vlády. Rekonštrukcia parku sa vďaka dobovým fotografiám vráti do podoby, akú mal na začiatku 20. storočia. V priestoroch čeľadníka vznikne komunitné centrum, múzeum a reštaurácia pre verejnosť. Kaštieľ chcú opraviť do roku 2023.

História kaštieľa v Rusovciach

1266 - prvá zmienka o hrade Uruzwar v Rusovciach

1656 - Štefan Zichy dal hrad prestavať na neskororenesančný kaštieľ

1850 - gróf Emanuel Zichy-Ferraris prebudoval kaštieľ do dnešného vzhľadu v neogotickom anglickom štýle

1945 - po druhej svetovej vojne je zámok opustený a rozkradnutý

1950 - majiteľom sa stal SĽUK

1982 - začiatok rekonštrukcie kaštieľa, po 7 rokoch práce zastavené

1995 - kaštieľ prevzala Správa zariadení Úradu vlády SR, objekt je už v dezolátnom stave

2012 - Úrad vlády schválil zámer opravy kaštieľa

2016 - Združenie NKP Rusovce vypracovalo za viac ako jeden milión eur nový projekt rekonštrukcie