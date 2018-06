Lietadlo smerujúce z Ríma do Chicaga muselo núdzovo pristáť: Panika kvôli odkazu na toalete!

Lietadlo spoločnosti United Airlines na ceste z Ríma do Chicaga pristálo v pondelok núdzovo v Írsku po tom, čo sa na toalete našiel načmáraný odkaz, že na palube je bomba.

Viac ako dve stovky pasažierov sa teraz musia podrobiť grafologickému testu, informoval denník The Irish Times. Polícia takisto preveruje všetky batožiny. Či bolo ohrozenie lietadla skutočné, alebo išlo len o hlúpy vtip, zatiaľ nie je jasné.

"Vykonáme dodatočné bezpečnostné kontroly všetkých klientov a ich batožiny," komentovala incident hovorkyňa spoločnosti United Airlines. Lietadlo z rímskeho letiska Fiumicino muselo prerušiť cestu do Chicaga krátko pred 14:00 SELČ, kedy už sa nachádzalo nad Atlantikom. Zhruba za hodinu ho prijalo letisko Shannon neďaleko západoirského Limericku, kde už čakali policajti, hasiči aj záchranári. Po pristátí írska polícia preverila všetkých 214 cestujúcich a od každého si vyžiadala ukážku rukopisu. Grafológ tieto vzorky porovná s odkazom nájdeným na palube lietadla. "Dopravíme našich zákazníkov do Chicaga, ako to len bude možné," uistila hovorkyňa United Airlines.