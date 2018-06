Nápad, ktorý zmenil svet: Vynálezca guľôčkového pera sa inšpiroval detskou hrou, ktorú všetci poznáme

Guľôčkové pero vďačí za svoj vynález maďarskému maliarovi a novinárovi Lászlóovi Biro, ktorý kvôli židovskému pôvodu musel koncom 30. rokov minulého storočia utiecť z vlasti.

Tento vynález si preto nechal patentovať pred 75 rokmi, 10. júna 1943, v argentínskom exile. Prvý patent na obdobu písacej potreby získal Bíró už v roku 1938 vo Francúzsku.

Podľa legendy priviedla Bira na nápad na guľôčku, ktorá by prenášala na papier atrament zo zásobníka, detská hra s hlineními guľôčkami. Keď totiž takáto guľôčka prejde cez kaluž, zanecháva za sebou na zemi aspoň chvíľku peknú pravidelnú stopu. Ďalšiu inšpiráciu Bíró našiel v tlačiarni, kam ako novinár chodil dozerať na vznik novín.

Tlačiarenské farby síce pekne zasychali, ale nedali sa použiť do bežného plniaceho pera. Bíró preto angažoval svojho brata chemika a spoločne začali pracovať na vylepšení atramentu, a na tom, aby ho gulička, umiestnená v špičke kužeľa, dokázala prenášať na papier. Prvý prototyp guľôčkového pera predstavil Bíró už v roku 1931, začať výrobu ale mohol až podnik Biro Meyn Biro, ktorý bratia založili v Buenos Aires spoločne s priateľom Juanom Jorgem Meyn. Začali ho predávať pod názvom Biro (zloženina mien Bíró a Meyn) - a toto slovo sa v Argentíne používa pre označenie takéhoto pera dodnes.

Medzi prvých používateľov nových per patrili letci britského Kráľovského letectva a po druhej svetovej vojne sa guľôčkové pero začalo rýchlo šíriť do sveta. Sám vynálezca zarobil dva milióny dolárov za licenciu. Bíró, ktorý zomrel v Argentíne v novembri 1985 vo veku 86 rokov, zostal aktívnym vynálezcom až do vysokého veku. Na vynález pera bol ale najpyšnější.