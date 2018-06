Trump chce Rusko späť do G7: Rozpačité reakcie svetových veľmocí, ÁNO vyslovil iba jeden štát

Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na summite skupiny vyspelých krajín G7, ktorý v piatok začína v Kanade, chýba Rusko.

Podľa agentúry Reuters šéf Bieleho domu vo Washingtone vyhlásil, že Rusko by sa na schôdzkach skupiny najvyspelejších štátov malo znovu zúčastniť. Z predchádzajúcej G8 bolo vyradené na jar 2014 po okupácii ukrajinského Krymu. Kanada s Trumpovým názorom rovnako ako Európska únia nesúhlasí, taliansky premiér je naopak za.

Rusko dalo najavo, že o členstvo nemá veľký záujem. "Vyhodili Rusko a mali by ho vziať späť, pretože by sme mali mať Rusko pri rokovacom stole," povedal prezident novinárom. "Milujem svoju krajinu a pre Rusko som nočnou morou. Dodávam však, že Rusko by na schôdzke (v Kanade) malo byť. Prečo sa schádzame bez prítomnosti Ruska?" poznamenal americký prezident. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov v krátkej reakcii na Trumpove slová povedal, že "Rusko sa sústreďuje na iné formáty (schôdzok)", ako je skupina G7.

Členom skupiny najvyspelejších štátov sa Moskva stala v roku 1997. Po dočasnom pozastavení členstva po okupácii Krymu sa Kremeľ sám vlani rozhodol definitívne skupinu opustiť. Na otázky, či by Moskva prijala ponuku vrátiť sa, reagovala zatiaľ ruská diplomacia vždy vyhýbavo. Hovorca kanadského premiéra Justina Trudeaua po Trumpovom vyhlásení konštatoval, že Kanada svoj odmietavý názor na prijatie Ruska do skupiny G7 nemení. Nový taliansky premiér Giuseppe Conte naopak podľa agentúry Bloomberg si myslí, že Rusko by sa vrátiť malo. Európska únia prizvanie Ruska rovnako ako Kanada odmieta. "Nechajme to tak, ako to je. Sedmička je navyše šťastné číslo," vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý sa na summite zúčastní spolu s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Trump v piatok kanadskej schôdzke venoval niekoľko zo série svojich tradičných ranných tweetov. Týkali sa najmä sporu medzi USA a Európou okolo amerických ciel na oceľ a hliník. Popri USA do sedmičky ekonomicky najvyspelejších štátov patrí Británia, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada a Nemecko. EÚ, ktorá sa na summitoch pravidelne zúčastňuje, je potom označovaná za ôsmeho člena. Dvojdňový summit G7 v kanadskom La Malbaie mieni americký prezident opustiť už v sobotu ráno miestneho času (po polnoci SELČ), kedy odletí do Singapuru na utorkovú schôdzku so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

V jednom z Twitterových odkazov prezident poznamenal, že si aspoň na chvíľu počas cesty do Kanady a do Singapuru odpočinie od "ruského honu na čarodejnice", ako označuje vyšetrovanie vplyvu Moskvy na americké voľby v roku 2016. Na svoju terajšiu zahraničnú cestu americký prezident oproti zvyklostiam cestuje sám, bez manželky Melanie. Jej absenciu Biely dom zdôvodnil nedávnou operáciou, pri ktorej lekári prvej dáme odstránili z obličky nezhubný novotvar. V piatok Trump spresnil, že chirurgický zákrok trval štyri hodiny, a lekári po ňom pacientke odporučili, aby sa po dobu jedného mesiaca zdržala cestovania lietadlom.