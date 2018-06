Trump pred summitom s Kim Čong-unom: Už vie, čo spraví, ak ich stretnutie dopadne dobre

Americký prezident Donald Trump chce pozvať severokórejského vodcu Kim Čong-una do Spojených štátov, ak nadchádzajúci summit s KĽDR dopadne dobre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po štvrtkovom rokovaní s japonským premiérom Šinzó Abem v Bielom dome Trump tiež vyhlásil, že je možné, že s Kimom 12. júna v Singapure podpíše mierovú zmluvu o oficiálnom ukončení kórejskej vojny z 50. rokov minulého storočia. Konflikt doteraz nebol uzavretý mierovou zmluvou, ale len prímerím. "Môže sa to stať, môžeme zmluvu podpísať," povedal Trump s tým, že by to bola tá ľahšia časť cesty k normalizácii vzťahov.

Americký prezident vzhľadom k terajšiemu ústretovému prístupu KĽDR nedávno vyhlásil, že voči Pchjongjangu nebude používať termín "maximálny tlak". "Ak po rokovaní s Kimom použijem frázu'maximálny tlak', tak rokovania dobre nešli," povedal vo štvrtok s tým, že v prípade zlého smerovania summitu je pripravený od rokovacieho stola odísť. Trump počas diskusie s Abem povedal, že zatiaľ nie je možné sankcie proti KĽDR uvoľniť, takýto vývoj podmieňuje konkrétnymi krokmi zo strany Severnej Kórey.

Na tlačovej konferencii potom ocenil pomoc Južnej Kórey a Číny, ktoré podľa neho majú na upokojení situácie na Kórejskom polostrove veľký podiel. Abe povedal, že ak sa Severná Kórea rozhodne vykročiť správnym smerom, čaká ju žiarivá budúcnosť. Tiež uviedol, že Japonsko s KĽDR musí priamo jednať o osude Japoncov, ktorých KĽDR uniesla. Trump prisľúbil Abemu, že Kimovi vysvetlí, aké je pre Tokio objasnenie osudu týchto ľudí dôležité.

Trump tiež novinárom povedal, že list, ktorý od Kima dostal, bol hlavne pozdravom. "Vrelý a pekný list," povedal Trump. Trump po prijatí Abeho v Bielom dome vyhlásil, že americko-severokórejský summit je pripravený a že na ňom nepôjde len o spoločné fotografovanie. Abe k tomu povedal, že verí, že stretnutie prinesie zásadnú zmenu pre vývoj v severovýchodnej Ázii. Aktivita KĽDR, ktorá vykonávala pokusné jadrové výbuchy a testovala balistické strely, vytvárala v regióne napätie.